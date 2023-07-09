У Києві з аншлагом пройшла презентація книги "Історії та війни" пораненого ветерана Юрія Гудименка

У Києві відбулася презентація автобіографічної книги ветерана і голови ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрія Гудименка. Розповіді молодшого сержанта зібрані у виданні "Історії та війни" та описують унікальну боротьбу за українську державність, рух опору та життєві спостереження автора.

На презентацію завітали майже 300 гостей: українські військові, волонтери, громадські діячі, зокрема парамедик Юлія Паєвська Тайра. Було багато дружнього спілкування, музики, запитань від гостей і дотепних жартів від Юрія та модераторки заходу, виконавчої директорки фонду "Мрія" Тетяни Комлик.

Книга українського військового зібрала найкращі нариси ветерана Гудименка з 2014-го по 2023 роки: про його журналістське, громадське, військове життя. Юрій зізнається, що укладати книгу почав у США, де проходив лікування після важкого бойового поранення, а гумор завжди допомагає йому впоратися з важкими життєвими ситуаціями.

"Це не зовсім звичайна книга. Тут немає сюжету, немає персонажів, які затримуються надовго, – розповідає Юрій Гудименко. – Це збірка текстів, промов і ретроспектив, які я писав і пишу донині. Тобто ця книга — частинка мене, моїх думок, моєї сили і моєї слабкості. Вона просякнута емоціями, які неможливо втримати: часом смішними, часом болючими, але завжди справжніми".

Під час презентації автор поділився з шанувальниками планами про переклад книги для іноземних читачів, зізнався, що думає про написання підручника з історії, та анонсував випуск розважальної настільної гри про розпад Росії. "Я її придумав ще у 2015 році, але не було часу довести до пуття. Тепер завдяки друзям і партнерам плануємо втілити проект в життя".

А на запитання з залу, яку власну помилку він готовий визнати, відповів, що навіть після початку війни у 2014 році вірив у притомність росіян. "Я думав, що все ж є сенс їм щось доводити. І якщо прибрати звідти путіна, правління, ЗМІ, які промивають їм мізки, то щось із цього вийде. Я категорично помилявся і усвідомив це наприкінці 2014 року".

Ажіотаж серед гостей був такий, що весь представлений наклад книги "Історії та війни" присутні розкупили ще до початку презентації. Усі зібрані кошти Юрій Гудименко пообіцяв перерахувати благодійному фонду "Українська фундація "Мрія", який опікується родинами загиблих і полонених захисників.