Украинский оберег из сердца Донбасса: в ТРЦ Gulliver прошла презентация благотворительного проекта Олега Верняева

Браслеты-обереги содержат уголь, добытый на донецких шахтах

Миша Крупин, Юрий Ткач, Анна Тринчер, Никита Добрынин, TAYANNA, Кристина Шишпор, Мила Еремеева, Соня Морозюк, Ульяна Ройс, Enleo и другие украинские звезды объединились ради благотворительного проекта "Оберег Украины".

Презентация благотворительного проекта "Оберег Украины" прошла 17 августа в ТРЦ Gulliver. Идейным лидером и послом инициативы стал олимпийский чемпион, чемпион мира по спортивной гимнастике Олег Верняев.

На презентации были представлены первые браслеты-обереги и фотовыставка, главным фотографом которой стал Михаил Федорак. К слову, выставка будет работать до 26 августа с 10.00 до 22.00 на втором этаже ТРЦ. Вход свободный.

Украинский оберег из сердца Донбасса – символ непокорности свободных людей, тяжелого труда и мужества украинского народа. Оберег сделан в виде браслета, каждый из которого содержит до 5 граммов угля, добытого горняками на глубине более 1000 метров на угольных шахтах Донецкой области.

100% средств от продажи оберегов идут на приобретение домов, расположенных на Киевщине, для временно переселенных жителей Донецкой и Луганской областей, потерявших свои дома.

Браслеты с углем, добытым в Донецкой области.

Инициатива собрала много украинских звезд

"Это для меня очень важный проект, поскольку он связан с моим родным домом, поскольку родился я и вырос в Донецке. Хочу поблагодарить всех, кто присоединился к нашей благотворительной инициативе, и всех, кто присутствовал на презентации, кто осветит ее и всех, кто еще успеет поддержать. Уголь – это символ Донбасса, символ несгибаемости, а сейчас самое время поддерживать эту силу и всех украинцев, ведь мы объединяемся с каждым днем, и что важно, что этот проект объединил людей почти с каждого уголке нашей страны, поскольку уголь нам передавали защитники на Востоке, шлифовали уголь на Западе, а производили мы в столице. Поэтому в нем уже заложена сила нашего мужественного государства", – комментирует Олег Верняев.

Присоединились и поддержали проект такие украинские звезды: Yarmak, Tayanna, Миша Крупин, Геннадий Попенко, Анна Тринчер, Никита Добрынин, Егор Гордеев, Ульяна Ройс, Валерий Величко, Мила Еремеева, Ирина Адонина, Enleo, Люся Кава, Юрий Ткач, Соня Морозюк, Кристина Шишпор, Positiff и Lida Lee.

Презентация проекта прошла в ТРЦ Gulliver

Вход на фотовыставку бесплатный

Приобрести браслет можно по QR-коду на фото участников выставки, которые находятся на втором этаже Gulliver, а также на официальном сайте и в магазине UAmade на 3 этаже ТРЦ. В настоящее время тираж браслетов – 2 тысячи экземпляров. Стоимость одного изделия составляет 799 грн.