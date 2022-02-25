Зеленский упрекнул Европу и вызвал Путина на переговоры: новое обращение президента

Зеленский выступил с новым заявлением

Зеленский выступил с новым заявлением.

"Это не просто вторжение России в Украину, это начало войны против Европы. Против единства Европы. Против простых прав человека в Европе. Против всех правил сосуществования на континенте. Против того, что европейские государства отказываются делить, делить границы силой", — заявил президент.

"Уже второй день города Украины испытывают ракетно-бомбовые удары. Танковые колонны и авианалеты максимально похожи на то, что Европа уже давно видела – во время Второй мировой войны и о чем говорила "никогда снова". Но вот это есть! Снова есть. Сейчас есть. Сейчас есть. "В 2022 году. Через 75 лет после завершения Второй мировой войны. Уверен, вы это видите — вы все, вся Европа. Но мы не видим, что вы собираетесь с этим делать. Как собираетесь защищать себя, когда так медленно помогаете нам в Украине" ?", — спрашивает украинский президент.

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"Российские танки все еще стреляют по жилым домам в наших городах. Бронетехника все еще атакует, в том числе гражданских людей. Обычных граждан Украины. Европа имеет достаточную силу, чтобы остановить эту агрессию. Чего дальше ожидать от европейских государств? Аннулирование виз для россиян?" Отключение от SWIFT? Полная изоляция России? Отзыв послов? Нефтяное эмбарго? Закрытие неба? Сегодня все это должно быть на столе, потому что речь идет об угрозе нам, всем нам, всей Европе. Еще можно остановить агрессию. Надо действовать без промедлений", — добавил Зеленский.

Президент также призвал российского лидера сесть за стол переговоров.

"Хочу еще раз обратиться к Президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садится за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей, что защищает наше государство", — обратился к Путину украинский президент.

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