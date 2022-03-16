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У путіна дали зрозуміти, що хочуть переговорів сильніше, аніж Україна

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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микола патрушев Новина оновлена 16 березня 2022, 16:15
микола патрушев

Вочевидь, ситуація з переговорами й справді досить непроста

Секретар Ради безпеки росії микола патрушев провів розмову з помічником президента Америки з нацбезпеки Джоном Джозефом Салліваном, під час якої заявив про неприпустимість затягування переговорів з Україною.

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Вказану інформацію в середу, 16 березня, оприлюднили у росЗМІ.

"Патрушев заявив Саллівану, що спроби затягувати переговори, які робить Київ ззовні, є неприпустимими", — повідомили в РБ роcійської федерації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у середу, 16 березня, Туреччина заявила про готовність провести особисту зустріч президента країни-агресора володимира путіна і чинного гаранта української держави Володимира Зеленського в Анкарі. Відповідне повідомлення за результатами переговорів у столиці росії оприлюднив глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу.

Також варто нагадати, що під час переговорного процесу українських представників з чиновниками росії, який відбувався 14 березня в режимі онлайн-зв`язку. голова Офісу президента Михайло Подоляк зробив заяву, в якій повідомив головну складність відповідної комунікації.

Теги:
#Україна #Росія #Переговори #Війна
Володимир Зеленський та володимир путін
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