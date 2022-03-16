На трасі евакуації на Хмельниччині зіткнулися два автобуси, багато загиблих (фото)

Намагалися втекти від однієї халепи і вскочили в іншу

На трасі Е-50 на околиці Хмельницької області мікроавтобус зіткнувся "в лоб" з автобусом, унаслідок чого семеро людей загинуло, а ще дев’ять постраждали.

Фото з місця подій публікує місцеве управління ДСНС, повідомляє "Телеграф".

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Зазначається, що інцидент трапився близько 6 ранку 16 березня неподалік села Лозова.

Великий автобус Setra зіткнувся з бусиком Mercedes-Benz Sprinter — внаслідок аварії транспортні засоби так пом’яло, що тіла людей довелося діставати за допомогою спеціальних інструментів.

Фото з місця ДТП вражають:

Людей довелося вирізати із транспортних засобів

Зіткнення було сильним

Багато хто цю аварію не пережив

Варто зауважити, що Лозова знаходиться на трасі приблизно посередині між Хмельницьким та Тернополем, — саме цією дорогою зараз багато українців евакуюються з боку центральної України на захід, до Львова та кордону.

Лозова на карті

Як повідомляв "Телеграф", активно евакуація проходить і поїздами, — щодня рейси вивозять людей з Харкова, Дніпра, Краматорська, Кривого Рогу та інших міст України.