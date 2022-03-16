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На трасі евакуації на Хмельниччині зіткнулися два автобуси, багато загиблих (фото)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Лобове зіткнення стало для багатьох летальним Новина оновлена 16 березня 2022, 12:10
Лобове зіткнення стало для багатьох летальним

Намагалися втекти від однієї халепи і вскочили в іншу

На трасі Е-50 на околиці Хмельницької області мікроавтобус зіткнувся "в лоб" з автобусом, унаслідок чого семеро людей загинуло, а ще дев’ять постраждали.

Фото з місця подій публікує місцеве управління ДСНС, повідомляє "Телеграф".

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Зазначається, що інцидент трапився близько 6 ранку 16 березня неподалік села Лозова.

Великий автобус Setra зіткнувся з бусиком Mercedes-Benz Sprinter — внаслідок аварії транспортні засоби так пом’яло, що тіла людей довелося діставати за допомогою спеціальних інструментів.

Фото з місця ДТП вражають:

Людей довелося вирізати із транспортних засобів
Людей довелося вирізати із транспортних засобів
Зіткнення було сильним
Зіткнення було сильним
Багато хто цю аварію не пережив
Багато хто цю аварію не пережив

Варто зауважити, що Лозова знаходиться на трасі приблизно посередині між Хмельницьким та Тернополем, — саме цією дорогою зараз багато українців евакуюються з боку центральної України на захід, до Львова та кордону.

Лозова на карті
Лозова на карті

Як повідомляв "Телеграф", активно евакуація проходить і поїздами, — щодня рейси вивозять людей з Харкова, Дніпра, Краматорська, Кривого Рогу та інших міст України.

Теги:
#ДТП #Евакуація
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