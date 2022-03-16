Укр

На трассе эвакуации столкнулось два автобуса, много погибших (фото)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Лобовое столкновение стало для многих летальным Новость обновлена 16 марта 2022, 11:54
Лобовое столкновение стало для многих летальным

Пытались убежать от одной беды и попали в другую

На трассе Е-50 на окраине Хмельницкой области микроавтобус столкнулся "в лоб" с автобусом, вследствие чего семь человек погибло, а еще девять пострадали.

Фото с места событий публикует местное управление ГСЧС, сообщает "Телеграф".

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Отмечается, что инцидент случился около 6 утра 16 марта неподалеку от села Лозовая.

Большой автобус Setra столкнулся с бусиком Mercedes-Benz Sprinter, — в результате аварии транспортные средства так помяло, что тела людей пришлось извлекать с помощью специальных инструментов.

Фото с места ДТП впечатляют:

Людей пришлось вырезать из транспортных средств
Людей пришлось вырезать из транспортных средств
Столкновение было большой силы
Столкновение было большой силы
Многие эту аварию не пережили
Многие эту аварию не пережили

Стоит заметить, что Лозовая находится на трассе примерно посередине между Хмельницким и Тернополем, — именно по этой дороге сейчас много украинцев эвакуируются со стороны центральной Украины на запад, ко Львову и границе.

Лозовая на карте
Лозовая на карте

Как сообщал "Телеграф", активно эвакуация проходит и поездами, — каждый день рейсы вывозят людей из Харькова, Днепра, Краматорска, Кривого Рога и других городов Украины.

Теги:
#ДТП #Эвакуация
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