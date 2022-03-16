На трассе эвакуации столкнулось два автобуса, много погибших (фото)

Пытались убежать от одной беды и попали в другую

На трассе Е-50 на окраине Хмельницкой области микроавтобус столкнулся "в лоб" с автобусом, вследствие чего семь человек погибло, а еще девять пострадали.

Фото с места событий публикует местное управление ГСЧС, сообщает "Телеграф".

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Отмечается, что инцидент случился около 6 утра 16 марта неподалеку от села Лозовая.

Большой автобус Setra столкнулся с бусиком Mercedes-Benz Sprinter, — в результате аварии транспортные средства так помяло, что тела людей пришлось извлекать с помощью специальных инструментов.

Фото с места ДТП впечатляют:

Людей пришлось вырезать из транспортных средств

Столкновение было большой силы

Многие эту аварию не пережили

Стоит заметить, что Лозовая находится на трассе примерно посередине между Хмельницким и Тернополем, — именно по этой дороге сейчас много украинцев эвакуируются со стороны центральной Украины на запад, ко Львову и границе.

Лозовая на карте

Как сообщал "Телеграф", активно эвакуация проходит и поездами, — каждый день рейсы вывозят людей из Харькова, Днепра, Краматорска, Кривого Рога и других городов Украины.