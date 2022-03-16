В Мариуполе взяли в заложники 400 человек, гуманитарные коридоры не согласованы, - Верещук

К украинцам в осаде планируют поставку гуманитарных грузов

Вице-премьер Украины Ирина Верещук рассказала, как в среду, 16 марта, организовывают гуманитарные коридоры. Она отметила, что украинцев, которые пытаются выехать, систематически обстреливают российские войска, включая места точек сбора, и берут в заложники сопровождающих.

В окруженном Мариуполе они взяли в заложники людей в больнице интенсивной терапии — около 400 человек, включая медперсонал и ведут огонь из медучреждения.

Международный Красный крест не ответил Украине по организации гуманитарных коридоров на 16 марта, открытым остается вопрос выезда людей из Изюма и Мариуполя. Украинская сторона продолжает работать над доставкой продуктов и медикаментов в захваченные или окруженные города страны — в части Луганской, Донецкой, Запорожской, Харьковской, Киевской, Херсонской, Черниговской, Сумской областей.

Что касается эвакуации граждан из других частей страны, то "Укрзализниця" сообщила о назначении дополнительных поездов из Одессы и Бердичева, а также опубликовала актуальный график поездов на 16 марта.

Ранее "Телеграф" писал, что захватническая армия россии не достигая успехов на фронте обстреливает мирные украинские города, среди которых Харьков, Одесса и другие.