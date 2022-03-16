Росіяни розганяють новий фейк про "отруйні речовини": подробиці від СБУ

В СБУ зіронізували, що провокацію можуть виконати "бойові кажани-бандерівці"

Служба безпеки України попередила про новий фейк проти українців, який запустило міноборони рф після нещодавньої хакерської атаки про призов "Зеленського" до "складення зброї". Як передає "Телеграф", про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

В росії вкотре вигадують фейки про Україну. На цей раз СБУ звинуватили в тому, що нібито вона готує, ще й "за підтримки західних країн", провокацію із застосуванням отруйних речовин. Як завжди, рф називає ціллю мирних мешканців.

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"Цікаво, чи тут не йдеться про тих бойових кажанів-бандерівців, які, за "секретними і дуже точними даними" окупантів, мали переносити біологічну зброю?" – іронізують в пості СБУ.

В повідомленні зазначається, що новий фейк виник в інформпросторі рф після того, як російські військові відкрили вогонь по мирній колоні поблизу Маріуполя і розбомбили місцевий театр, де перебували сотні жінок і дітей.

В СБУ наголосили, що подібні фейки окупантів мають на меті відволікти увагу від чергового воєнного злочину.

Нагадаємо, росія почала знову розганяти старий фейк про нібито шкідливі американські біолабораторії на території України. На нісенітниці про те, що Україна "виготовляє" небезпечну біологічну зброю, відреагував і Держдепартамент США.