Рус

Росіяни розганяють новий фейк про "отруйні речовини": подробиці від СБУ

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
316
В рф відрізнилися черговою побрехенькою Новина оновлена 16 березня 2022, 21:27
В рф відрізнилися черговою побрехенькою

В СБУ зіронізували, що провокацію можуть виконати "бойові кажани-бандерівці"

Служба безпеки України попередила про новий фейк проти українців, який запустило міноборони рф після нещодавньої хакерської атаки про призов "Зеленського" до "складення зброї". Як передає "Телеграф", про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

В росії вкотре вигадують фейки про Україну. На цей раз СБУ звинуватили в тому, що нібито вона готує, ще й "за підтримки західних країн", провокацію із застосуванням отруйних речовин. Як завжди, рф називає ціллю мирних мешканців.

Армія України знищує техніку росіян — фото дивіться у нашому Telegram

"Цікаво, чи тут не йдеться про тих бойових кажанів-бандерівців, які, за "секретними і дуже точними даними" окупантів, мали переносити біологічну зброю?" – іронізують в пості СБУ.

В повідомленні зазначається, що новий фейк виник в інформпросторі рф після того, як російські військові відкрили вогонь по мирній колоні поблизу Маріуполя і розбомбили місцевий театр, де перебували сотні жінок і дітей.

В СБУ наголосили, що подібні фейки окупантів мають на меті відволікти увагу від чергового воєнного злочину.

Нагадаємо, росія почала знову розганяти старий фейк про нібито шкідливі американські біолабораторії на території України. На нісенітниці про те, що Україна "виготовляє" небезпечну біологічну зброю, відреагував і Держдепартамент США.

Теги:
#СБУ #Фейк
Джо Байден
Новини США
США по-своєму допоможуть "закрити небо" над Україною: Байден розкрив подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Джо Байден
США по-своєму допоможуть "закрити небо" над Україною: Байден розкрив подробиці
Дата публікації
Категорія
Михайло Подоляк
У Зеленського відреагували на "мирний план", про який дізналися ЗМІ
Дата публікації
Категорія
Маріуполь
У Маріуполі окупанти скинули бомбу на театр, де ховалися сотні людей: що відомо
Дата публікації
Категорія
Міжнародний суд ООН
росія має зупинити війну — рішення суду ООН
Дата публікації
Категорія
Росіяни б’ють артилерією по мирних багатоповерхівках
Війна – день 21: обстріл театру у Маріуполі, виступ Зеленського у Сенаті та перші деталі мирного договору