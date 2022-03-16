Укр

Россияне разгоняют новый фейк о "ядовитых веществах": подробности от СБУ

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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В России отличились очередным враньем Новость обновлена 16 марта 2022, 21:27
В России отличились очередным враньем

В СБУ сыронизировали, что провокацию могут выполнить "боевые летучие мыши-бандеровцы"

Служба безопасности Украины предупредила о новом фейке против украинцев, который запустило минобороны рф после недавней хакерской атаки о призыве "Зеленского" к "сложению оружия". Как передает "Телеграф", об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

В России в очередной раз придумывают фейки об Украине. На этот раз СБУ обвинили в том, что она якобы готовит, еще и "при поддержке западных стран", провокацию с применением ядовитых веществ. Как обычно, россия называет целью мирных жителей.

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"Интересно, речь здесь не идет о тех боевых летучих мышах-бандеровцах, которые, по "секретным и очень точным данным" оккупантов, должны были переносить биологическое оружие?" – иронизируют в посту СБУ.

В сообщении отмечается, что новый фейк возник в информпространстве россии после того, как российские военные открыли огонь по мирной колонне близ Мариуполя и разбомбили местный театр, где находились сотни женщин и детей.

В СБУ подчеркнули, что подобные фейки оккупантов имеют целью отвлечь внимание от очередного военного преступления.

Напомним, россия начала снова разгонять старый фейк о якобы вредных американских биоллабораториях на территории Украины. На чушь о том, что Украина "изготовляет" опасное биологическое оружие, отреагировал и Госдепартамент США.

Теги:
#СБУ #Фэйк
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