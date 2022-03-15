Резерви закінчилися: росіяни вже ввели в Україну всі боєздатні війська

У США не бачать ознак того, що росія підтягує якісь резерви

Ударне угруповання окупаційних військ, яке кривавий диктатор володимир путін зігнав нібито на навчання до кордону України, після початку вторгнення вже було повністю введено на територію нашої країни і резервів у нього більше не залишилося.

Чому росії не виграти війну проти України?

Про це повідомив високопосадовець оборонного відомства США під час закритого брифінгу в Пентагоні, пише "Радіо Свобода".

За його словами, з початку повномасштабної війни росіяни випустили територією України близько 900 ракет, проте суттєво просунутися це їм не допомогло.

Наразі, зазначив чиновник, на переважній більшості напрямів просування окупаційної армії було зупинено завдяки потужному опору українських захисників.

"Кілька разів росіяни свідомо робили паузи, щоб перегрупуватися, але здебільшого затримка їхніх сил пов’язана з опором українців, а не через навмисну паузу з боку росіян", — сказав він.

Окремі просування військ росії фіксуються лише на напрямку Ізюма, куди з боку харківського напрямку рушила колона з близько 50-60 машин.

Також він зазначив, що росіяни вже ввели 100% свого угруповання і поки що немає свідчень того, що до території України підтягувалися б якісь резерви, включаючи боєприпаси або солдатів.

Як повідомлялося раніше, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Україна може вийти на мирну угоду з росією вже до початку травня, але існує ймовірність того, що все закінчиться набагато швидше.

Водночас американський генерал Бен Ходжес висловив думку, що у росіян вистачить ресурсів ще близько 10 днів активних боїв.