Російські нацисти вбили понад сотню українських дітей

Від рук російських окупантів гинуть навіть діти

Війна — це завжди розруха і смерті, і, на жаль, часто більшість цих втрат припадає на мирне населення, і що найжахливіше — страждають ні в чому не винні діти. За 21 день повномасштабної війни Росії з Україною, через постійні обстріли житлових кварталів, садків, шкіл і лікарень окупантами загинуло більше сотні дітей.

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедиктова 16 березня у спільному ефірі телеканалів.

Найправдивіші новини про війну – читайте у нашому Телеграмі

"За даними на ранок 16 березня, 103 загиблі дитини. Фіксація злочинів відбувається 24/7" — йдеться у зверненні Венедиктової.

Також генпрокурор зазначила, що в Україні запущено реєстр, в якому фіксуються всі злочини, вчинені російською федерацією, який згодом використовуватиметься правоохоронними органами для національних та міжнародних судів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під бомбардування Харківської області російськими злочинцями, у селі під Чугуєвим смертельних травм отримала шестирічна дитина.

Також "Телеграф" повідомляв, що за 21 день війни російська армія втратила понад 13,8 тисяч солдатів, понад 400 танків, 108 вертольотів, 84 літаки і сотні одиниць іншої техніки. Судячи з карт бойових дій, російські окупанти практично не змогли просунутися в глиб території України.