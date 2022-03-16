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Російські нацисти вбили понад сотню українських дітей

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Не хочеться вірити в ці цифри Новина оновлена 16 березня 2022, 10:52
Не хочеться вірити в ці цифри

Від рук російських окупантів гинуть навіть діти

Війна — це завжди розруха і смерті, і, на жаль, часто більшість цих втрат припадає на мирне населення, і що найжахливіше — страждають ні в чому не винні діти. За 21 день повномасштабної війни Росії з Україною, через постійні обстріли житлових кварталів, садків, шкіл і лікарень окупантами загинуло більше сотні дітей.

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедиктова 16 березня у спільному ефірі телеканалів.

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"За даними на ранок 16 березня, 103 загиблі дитини. Фіксація злочинів відбувається 24/7" — йдеться у зверненні Венедиктової.

Також генпрокурор зазначила, що в Україні запущено реєстр, в якому фіксуються всі злочини, вчинені російською федерацією, який згодом використовуватиметься правоохоронними органами для національних та міжнародних судів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під бомбардування Харківської області російськими злочинцями, у селі під Чугуєвим смертельних травм отримала шестирічна дитина.

Також "Телеграф" повідомляв, що за 21 день війни російська армія втратила понад 13,8 тисяч солдатів, понад 400 танків, 108 вертольотів, 84 літаки і сотні одиниць іншої техніки. Судячи з карт бойових дій, російські окупанти практично не змогли просунутися в глиб території України.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Втрати
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