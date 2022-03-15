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Великобританія вдарила санкціями по російській "фабриці тролів" та псевдонауковій пропаганді: подробиці

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Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Лондон ввів санкції проти "кремлеботів" та псевдовчених Новина оновлена 16 березня 2022, 00:15
Лондон ввів санкції проти "кремлеботів" та псевдовчених

Великобританія запровадила санкції проти низки російських компаній

Великобританія, яка у вівторок, 15 березня, розширила список санкцій проти росії і наближених російського диктатора владимира путіна функціонерів, олігархів і пропагандистів, також внесла в списки санкції нові російські компанії, включаючи "фабрику тролів".

Серед російських компаній, що потрапили під санкції, російська страхова компанія "Согаз", АТ "Зеленодольський завод імені А. М. Горького" (суднобудівне підприємство), компанія "Роснефть-Аеро".

Проте цікавіше запровадження санкцій проти компанії "Агентство інтернет-досліджень" та інтернет-журналу "Новий східний огляд".

Для розуміння, якщо ви колись раніше чули вираз "фабрика тролів", "пригожинські тролі", "ольгінські тролі", "кремлеботи", то знайте — йдеться саме про нині підсанкціонне "Агентство інтернет-досліджень".

Інтернет-журнал "Новий східний огляд" (Санкт-Петербург) є не менш важливим рупором кремлівської пропаганди, проте розрахований на більш інтелектуальну аудиторію. За даними США, цей інтернет-журнал — псевдоакадемічне видання Інституту сходознавства РАН, що просуває дезінформацію та пропаганду, орієнтовану насамперед на Близький Схід, Азію та Африку. Воно поєднує прокремлівські погляди російських учених із антиамериканськими поглядами маргінальних західних коментаторів та конспірологів.

Заходи щодо цих організацій мають на увазі заморожування активів.

Як повідомлялося, раніше 15 березня Євросоюз запровадив четвертий пакет санкцій проти Росії за напад на Україну.

Теги:
#Велика Британія #Росія #Санкції
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