Укр

Великобритания ударила санкциями по российской "фабрике троллей" и псевдонаучной пропаганде: подробности

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Лондон ввел санкции против "кремлеботов" и псевдоученых Новость обновлена 16 марта 2022, 00:15
Лондон ввел санкции против "кремлеботов" и псевдоученых

Великобритания ввела санкции против ряда российских компаний

Великобритания, которая во вторник, 15 марта, расширила санкционный список против россии и приближенных российского диктатора владимира путина функционеров, олигархов и пропагандистов, также внесла в санкционные списки новые российские компании, включая "фабрику троллей".

В числе попавших под санкции российских компаний российская страховая компания "Согаз", АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького" (судостроительное предприятие), компания "Роснефть-Аэро".

Однако более интересно введение санкций против компании "Агентство интернет-исследований" и интернет-журнала "Новое восточное обозрение".

Для понимания, если вы когда-то раньше слышали выражение "фабрика троллей", "пригожинские тролли", "ольгинские тролли", "кремлеботы", то знайте — речь идет именно об ныне подсанкционном "Агентстве интернет-исследований".

Интернет-журнал "Новое восточное обозрение" (Санкт-Петербург) не менее важный рупор кремлевской пропаганды, однако рассчитан на более интеллектуальную аудиторию. По данным США, этот интернет-журнал — псевдоакадемическое издание Института востоковедения РАН, продвигающее дезинформацию и пропаганду, ориентированную, прежде всего, на Ближний Восток, Азию и Африку. Оно объединяет прокремлевские взгляды российских ученых с антиамериканскими взглядами маргинальных западных комментаторов и конспирологов.

Меры в отношении этих организаций подразумевают замораживание активов.

Как сообщалось, ранее 15 марта Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против россии за нападение на Украину.

Теги:
#Великобритания #Россия #Санкции
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