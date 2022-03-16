Загинули ні в чому не винні діти: з-під завалів гуртожитку у Чернігові дістали тіла п'ятьох осіб (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 810
У зруйнованій будівлі за день було 7 пожеж.
У Чернігові рятувальники третій день поспіль розбирають завали гуртожитку, по якому ще 13 березня ракетою вдарили російські окупанти. На жаль, кількість жертв сягнула 5 осіб, з яких 3 — діти.
Про це у середу, 16 березня, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram
Зазначається, що протягом середи у розбомбленому гуртожитку рятувальникам довелося гасити 7 пожеж. Паралельно з цим проводилися пошуково-рятувальні роботи та розбиралися завали напівзруйнованого приміщення.
Під час пошуків рятувальники знайшли тіла 5 загиблих. Троє з них – діти.
До операції були залучені 38 рятувальників та 16 одиниць спецтехніки. Також сьогодні вони знайшли 2 вибухонебезпечні пристрої
Нагадаємо, що злочини російських окупантів в українських містах не мають меж цинізму — вони гатять не тільки по житлових кварталах, але й прямо посеред вулиць розстрілюють ні в чому не винних мирних жителів. Зокрема, 16 березня у Чернігові російські солдати обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом. На місці загинули 10 українців.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Маріуполі окупанти скинули бомбу на театр, де ховалися сотні людей.
- Дата публікації
-
- Категорія
-