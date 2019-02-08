Умер советский актер Сергей Юрский: биография и творческая деятельность

Умер Сергей Юрский, известный советский актер, сыгравший в таких легендарных фильмах, как "Любовь и голуби", "Место встречи изменить нельзя" и многих других. Информация о смерти 83-летнего артиста появилась 8 февраля на сайте Театра имени Моссовета.
Теперь стала известна причина смерти Сергея Юрского. Дочь актера дала короткий комментарий ТАСС, где сообщила, что Юрский умер в результате остановки сердца. Кроме того, дочь Сергея Юрского призналась, что ее отец продолжительное время болел.
"Папа долго болел", – сообщила дочь Сергея Юрского.
Дата похорон Сергея Юрского пока не названа, но уже известно, что прощание с актером пройдет в Театре имени Моссовета.
Сергей Юрский родился 16 марта 1935 года в Ленинграде. Его отец был заслуженным артистом РСФСР, актером и режиссером, а мать – музыкальным педагогом.
После окончания школы Юрский поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова. После третьего курса бросил университет и поступил на актерский факультет Ленинградского театрального института им. А. Н. Островского.
С 1978 года он жил в Москве и являлся постоянным актером и режиссером Театра им. Моссовета. Поставил спектакли "Тема с вариациями" Самуила Алешина, "Орнифль" Жана Ануя, "Правда хорошо, а счастье лучше" и "Не было ни гроша, да вдруг алтын" Александра Островского, "Предбанник" Игоря Вацетиса и другие. С 1995 года играл Фому Опискина в спектакле по повести Федора Достоевского "Село Степанчиково и его обитатели".
С 2016 года был членом режиссерской коллегии Театра им. Моссовета.
Стоит отметить, что Сергей Юрский сыграл более чем в 40 кинофильмах. Его первой большой ролью был Чудак в комедии Эльдара Рязанова "Человек ниоткуда" (1961). Известность же актеру принесли персонажи: Остап Бендер в "Золотом теленке" режиссера Михаила Швейцера (1968) и Викниксор в "Республике ШКИД" Геннадия Полоки (1966). Также он снимался в фильмах "Король-олень" (1969), "Место встречи изменить нельзя" (1979), "Маленькие трагедии" (1979), "Ищите женщину" (1982), "Любовь и голуби" (1984), "Королева Марго" (1996), "Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину" (2008) и других. В 1990 году Юрский дебютировал в качестве кинорежиссера, поставив по собственной повести картину "Чернов/Chernov".