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Умер советский актер Сергей Юрский: биография и творческая деятельность

Умер советский актер Сергей Юрский: биография и творческая деятельность
13:34 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Причина смерти известного советского актера пока точно не известна, актер долго болел.

Умер Сергей Юрский, известный советский актер, сыгравший в таких легендарных фильмах, как "Любовь и голуби", "Место встречи изменить нельзя" и многих других. Информация о смерти 83-летнего артиста появилась 8 февраля на сайте Театра имени Моссовета.

Теперь стала известна причина смерти Сергея Юрского. Дочь актера дала короткий комментарий ТАСС, где сообщила, что Юрский умер в результате остановки сердца. Кроме того, дочь Сергея Юрского призналась, что ее отец продолжительное время болел.

"Папа долго болел", – сообщила дочь Сергея Юрского.

Дата похорон Сергея Юрского пока не названа, но уже известно, что прощание с актером пройдет в Театре имени Моссовета.

Сергей Юрский родился 16 марта 1935 года в Ленинграде. Его отец был заслуженным артистом РСФСР, актером и режиссером, а мать – музыкальным педагогом.

После окончания школы Юрский поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова. После третьего курса бросил университет и поступил на актерский факультет Ленинградского театрального института им. А. Н. Островского.

С 1978 года он жил в Москве и являлся постоянным актером и режиссером Театра им. Моссовета. Поставил спектакли "Тема с вариациями" Самуила Алешина, "Орнифль" Жана Ануя, "Правда хорошо, а счастье лучше" и "Не было ни гроша, да вдруг алтын" Александра Островского, "Предбанник" Игоря Вацетиса и другие. С 1995 года играл Фому Опискина в спектакле по повести Федора Достоевского "Село Степанчиково и его обитатели".

Известного советского актера срочно госпитализировали

С 2016 года был членом режиссерской коллегии Театра им. Моссовета.

Стоит отметить, что Сергей Юрский сыграл более чем в 40 кинофильмах. Его первой большой ролью был Чудак в комедии Эльдара Рязанова "Человек ниоткуда" (1961). Известность же актеру принесли персонажи: Остап Бендер в "Золотом теленке" режиссера Михаила Швейцера (1968) и Викниксор в "Республике ШКИД" Геннадия Полоки (1966). Также он снимался в фильмах "Король-олень" (1969), "Место встречи изменить нельзя" (1979), "Маленькие трагедии" (1979), "Ищите женщину" (1982), "Любовь и голуби" (1984), "Королева Марго" (1996), "Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину" (2008) и других. В 1990 году Юрский дебютировал в качестве кинорежиссера, поставив по собственной повести картину "Чернов/Chernov".

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Болезнь, Смерть, Актер, Сергей Юрский, Советский актер, Место встречи изменить нельзя, Любовь и голуби.
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