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Известного советского актера срочно госпитализировали

Известного советского актера срочно госпитализировали
11:45 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: В Москву экстренно госпитализировали известного советского актера Сергея Юрского.

Сергей Юрский находится в инфекционном отделении.

Знаменитый советский актер Сергей Юрский был экстренно госпитализирован прошлым вечером, 23 декабря. Звезду доставили в одну из больниц в Москве, он находится в инфекционном отделении.

Что именно случилось с 83-летним Юрским, на данный момент не сообщается. Известно лишь, что у актера воспаление. По данным Telegram-канала Mash, Сергей Юрьевич находится в сознании.

"Его срочно госпитализировали на скорой из-за воспалений в организме. Сейчас он в сознании, состояние – средней тяжести", – говорится в сообщении.

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Отметим, что Сергей Юрский известный советский актер. Многим он знаком по ролям в картинах "Золотой теленок", "Любовь и голуби", "Место встречи изменить нельзя".

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Актеры, Сергей Юрский, Место встречи изменить нельзя, Любовь и голуби, Золотой теленок, Советские актеры, Легендарный актер.
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