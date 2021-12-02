Александр Градский за несколько дней до смерти передвигался на съемках шоу на носилках (фото)
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Мужчина до самой смерти был наставником в российском "Голосе"
В воскресенье утром, 28 ноября, не стало российского музыканта и композитора Александра Градского. Артисту было 72 года. За несколько дней до смерти больного Градского, который был ослаблен из-за коронавируса, доставляли на носилках в студию российского вокального проекта "Голос".
Об этом сообщает StarHit.
На запись последних выпусков 72-летнего музыканта привозили на медицинских носилках, перекладывали в кресло, снимали выпуск и снова погружали обратно. "Он, конечно, уже еле говорил, но всех успокаивал, да и вообще был настроен оптимистично, мол, к следующим-то выпускам подойдет уже огурчиком", — говорят на съемочной площадке.
Своему коллеге, певцу Леониду Агутину, Градский говорил, что боится упасть и всех подвести.
Напомним, что 26 ноября Александр Градский был экстренно госпитализирован из-за плохого самочувствия. Два дня артист провел в реанимации без сознания, а в воскресенье утром у Градского случился ишемический инсульт (инфаркт головного мозга).
Ранее "Телеграф" сообщал, что в 2019 году Градский, который не питал любви к Украине, назвал украинскую музыку "южнорусской".
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