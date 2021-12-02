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Олександр Градський за кілька днів до смерті пересувався на зйомках шоу на ношах (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Олександр Градський помер на 73 році життя Новина оновлена 02 грудня 2021, 10:14
Олександр Градський помер на 73 році життя

Чоловік до самої смерті був наставником у російському "Голосі"

У неділю вранці, 28 листопада, не стало російського музиканта та композитора Олександра Градського. Артисту було 72 роки. За кілька днів до смерті хворого Градського, який був ослаблений через коронавірус, доставляли на ношах до студії російського вокального проекту "Голос".

Про це повідомляє StarHit.

На запис останніх випусків 72-річного музиканта привозили на медичних ношах, перекладали у крісло, знімали випуск та знову перекладали назад. "Він, звичайно, вже ледве говорив, але всіх заспокоював, та й взагалі був налаштований оптимістично, мовляв, до наступних випусків підійде вже огірочком", — кажуть на знімальному майданчику.

Своєму колезі, співаку Леоніду Агутіну, Градський казав, що боїться впасти і всіх підвести.

Нагадаємо, що 26 листопада Олександра Градського було екстрено госпіталізовано через погане самопочуття. Два дні артист провів у реанімації непритомний, а в неділю вранці у Градського стався ішемічний інсульт (інфаркт головного мозку).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у 2019 році Градський, який не мав любові до України, назвав українську музику "південноруською".

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#Олександр Градський
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