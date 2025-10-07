Народилася в Росії, а спочиває у Києві: як зараз виглядає могила Проні з легендарної комедії "За двома зайцями"

Пам’ятник актрисі Кринициній нагадує про її рідну професію

Відома актриса театру та кіно Маргарита Криницина, яка зіграла доньку Миколи Яковченка у легендарній комедії "За двома зайцями", була уродженкою Росії, проте свою любов вона віддала Україні. Тут її й поховано.

Що потрібно знати:

7 жовтня виповнюється 93 роки від дня народження актриси Маргарити Кринициної

Вона прожила у Києві з чоловіком Євгеном Онопрієнком і виховала дочку Аллу

На Байковому цвинтарі стоїть пам’ятник актрисі у вигляді кіноплівки

Цього вівторка виповнюється 93-річна річниця від дня народження артистки. Саме цього дня, 7 жовтня 1932 року, Маргарита народилася у російському селищі Нова Ляля (нині Свердловська область). Закінчила ВДІК у Москві, проте з 1959 року постійно жила та творила у Києві.

Актори Олег Борисов та Маргарита Криницина у комедії "За двома зайцями"

У студентські роки Криницина вийшла заміж за свого однокурсника, фронтовика Євгена Онопрієнка. Згодом він став відомим кінодраматургом, автором сценаріїв таких фільмів, як "Гори, гори, моя зірко", "В бій ідуть тільки "старики" та багатьох інших популярних радянських картин. 1986 року Онопрієнко удостоївся звання Заслуженого діяча мистецтв УРСР.

Маргарита Криницина та Євген Онопрієнко

Подружжя жило у Києві, на вулиці Амвросія Бучми, 8. Тут вони виростили дочку Аллу (у заміжжі Суріна), яка, як і батьки, пов’язала своє життя з кіно — стала режисером та сценаристом. Нині вона живе та працює в Москві.

На другому фото — єдина донька Кринициної, живе в Москві

Де похована Маргарита Криницина

Акторка померла 10 жовтня 2005 року на 74-му році життя — через вісім років після того, як від раку пішов із життя її чоловік Євген. Подружжя спочиває разом на Байковому цвинтарі, на ділянці № 49а.

Український блогер Владислав Тимошенко показав на своєму YouTube-каналі "Вінтажний блогер" літні кадри могили Кринициної. Пам’ятник актрисі виконано у вигляді кіноплівки, на одному з кадрів якої вона знята з широкою щирою посмішкою. Надгробки подружжя оформлені в єдиному стилі.

Пам’ятник Маргариті Кринициній Актрису поховано на Байковому цвинтарі в Києві

