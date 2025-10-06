Рус

Кашпіровському приписали страшну хворобу у Росії

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
730
Подробиці про госпіталізацію Анатолія Кашпіровського Новина оновлена 06 жовтня 2025, 13:31
Подробиці про госпіталізацію Анатолія Кашпіровського. Фото Колаж "Телеграфу"

Зірку телесеансів "зцілення" відправили до лікарні

Російський психотерапевт українського походження Анатолій Кашпіровський міг бути госпіталізований до однієї з московських лікарень. Проте в оточенні зірки телеекранів часів СРСР дали свій коментар про стан чоловіка.

Що потрібно знати:

  • РосЗМІ повідомили про екстрену госпіталізацію Кашпіровського
  • Стверджується, що телепат намагався лікувати себе сам і погіршив стан
  • Директор Кашпіровського дав коментар про його самопочуття

Російські ЗМІ поширили інформацію про екстрену госпіталізацію відомого психотерапевта. Нібито Кашпіровського відправили до лікарні на тлі розвитку онкології та зараз він перебуває у санаторії, проходить курс променевої терапії і сам розмовляти не може.

За даними російського Телеграм-каналу "База", 86-річний телепат намагався вилікувати себе сам своїми "екстрасенсорними" методами, але лише погіршив ситуацію. За даними, Кашпіровський довго терпів біль у животі та відмовлявся звертатися до лікарів.

Лікувався сам. Однак тепер йому різко стало погано і довелося терміново їхати до лікарні. В результаті діагностики з’ясувалося, що він сильно запустив онкологічне захворювання та уражених ділянок у черевній порожнині виявилося дуже багато

росЗМІ

На тлі цих новин директор "екранного цілителя" Сергій заявив, що з Кашпіровським все чудово — він почувається добре, нічим не хворий і навіть готується цього дня провести прямий ефір у соцмережі.

Як зараз виглядає Анатолій Кашпіровський
Як зараз виглядає Анатолій Кашпіровський

Він не має онкології і навіть застуди. Я не знаю, який дебіл це пише. Мені хочеться йому в очі подивитись

директор Кашпіровського

Нагадаємо, що Кашпіровський заявляв за радянських часів (і зараз), що може лікувати людей віддалено. Психотерапевт за освітою, чоловік подорожував світом, брав участь у телевізійних проєктах і навіть демонстрував "знеболення на відстані" під час операцій.

кашпіровський анатолій

Про Кашпіровського активно писали українські видання, зокрема у газеті "Бульвар Гордона".

Теги:
#Москва #Госпіталізація #Анатолій Кашпіровський