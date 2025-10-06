Кашпіровському приписали страшну хворобу у Росії

Зірку телесеансів "зцілення" відправили до лікарні

Російський психотерапевт українського походження Анатолій Кашпіровський міг бути госпіталізований до однієї з московських лікарень. Проте в оточенні зірки телеекранів часів СРСР дали свій коментар про стан чоловіка.

Що потрібно знати:

РосЗМІ повідомили про екстрену госпіталізацію Кашпіровського

Стверджується, що телепат намагався лікувати себе сам і погіршив стан

Директор Кашпіровського дав коментар про його самопочуття

Російські ЗМІ поширили інформацію про екстрену госпіталізацію відомого психотерапевта. Нібито Кашпіровського відправили до лікарні на тлі розвитку онкології та зараз він перебуває у санаторії, проходить курс променевої терапії і сам розмовляти не може.

За даними російського Телеграм-каналу "База", 86-річний телепат намагався вилікувати себе сам своїми "екстрасенсорними" методами, але лише погіршив ситуацію. За даними, Кашпіровський довго терпів біль у животі та відмовлявся звертатися до лікарів.

Лікувався сам. Однак тепер йому різко стало погано і довелося терміново їхати до лікарні. В результаті діагностики з’ясувалося, що він сильно запустив онкологічне захворювання та уражених ділянок у черевній порожнині виявилося дуже багато росЗМІ

На тлі цих новин директор "екранного цілителя" Сергій заявив, що з Кашпіровським все чудово — він почувається добре, нічим не хворий і навіть готується цього дня провести прямий ефір у соцмережі.

Як зараз виглядає Анатолій Кашпіровський

Він не має онкології і навіть застуди. Я не знаю, який дебіл це пише. Мені хочеться йому в очі подивитись директор Кашпіровського

Нагадаємо, що Кашпіровський заявляв за радянських часів (і зараз), що може лікувати людей віддалено. Психотерапевт за освітою, чоловік подорожував світом, брав участь у телевізійних проєктах і навіть демонстрував "знеболення на відстані" під час операцій.

Про Кашпіровського активно писали українські видання, зокрема у газеті "Бульвар Гордона".