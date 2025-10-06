Кашпировскому приписали страшную болезнь в России
-
-
Звезду телесеансов "исцеления" отправили в больницу
Российский психотерапевт украинского происхождения Анатолий Кашпировский мог быть госпитализирован в одну из московских больниц. Однако в окружении звезды телеэкранов времен СССР дали свой комментарий о состоянии мужчины.
Что нужно знать:
- РосСМИ сообщили об экстренной госпитализации Кашпировского
- Утверждается, что телепат пытался лечить себя сам и ухудшил состояние
- Директор Кашпировского дал комментарий о его самочувствии
Российский СМИ распространили информацию об экстренной госпитализации известного психотерапевта. Якобы Кашпировского отправили в больницу на фоне развития онкологии и сейчас он находится в санатории, проходит курс лучевой терапии и сам разговаривать не может.
По данным росссийского Телеграм-канала "База", 86-летний телепат пытался вылечить себя сам своими "экстрасенсорными" методами, но лишь ухудшил ситуацию. Согласно данным, Кашпировский долго терпел боли в животе и отказывался обращаться к врачам.
Лечился сам. Однако теперь ему резко стало плохо и пришлось срочно ехать в больницу. В результате диагностики выяснилось, что он сильно запустил онкологическое заболевание и поражённых участков в брюшной полости оказалось очень много
На фоне этих новостей директор "экранного целителя" Сергей заявил, что с Кашпировским все отлично — он чувствует себя хорошо, ничем не болен и даже готовится в этот день провести прямой эфир в соцсети.
У него нет онкологии и даже простуды. Я не знаю, какой дебил это пишет. Мне хочется ему в глаза посмотреть
Напомним, что Кашпировский заявлял в советское время (и сейчас), что может лечить людей удаленно. Психотерапевт по образованию, мужчина путешествовал по миру, участвовал в телевизионных проектах и даже демонстрировал "обезболивание на расстоянии" во время операций.
О Кашпировском активно писали украинские издания, в частности в газете "Бульвар Гордона".