Кашпировскому приписали страшную болезнь в России

Звезду телесеансов "исцеления" отправили в больницу

Российский психотерапевт украинского происхождения Анатолий Кашпировский мог быть госпитализирован в одну из московских больниц. Однако в окружении звезды телеэкранов времен СССР дали свой комментарий о состоянии мужчины.

Что нужно знать:

РосСМИ сообщили об экстренной госпитализации Кашпировского

Утверждается, что телепат пытался лечить себя сам и ухудшил состояние

Директор Кашпировского дал комментарий о его самочувствии

Российский СМИ распространили информацию об экстренной госпитализации известного психотерапевта. Якобы Кашпировского отправили в больницу на фоне развития онкологии и сейчас он находится в санатории, проходит курс лучевой терапии и сам разговаривать не может.

По данным росссийского Телеграм-канала "База", 86-летний телепат пытался вылечить себя сам своими "экстрасенсорными" методами, но лишь ухудшил ситуацию. Согласно данным, Кашпировский долго терпел боли в животе и отказывался обращаться к врачам.

Лечился сам. Однако теперь ему резко стало плохо и пришлось срочно ехать в больницу. В результате диагностики выяснилось, что он сильно запустил онкологическое заболевание и поражённых участков в брюшной полости оказалось очень много росСМИ

На фоне этих новостей директор "экранного целителя" Сергей заявил, что с Кашпировским все отлично — он чувствует себя хорошо, ничем не болен и даже готовится в этот день провести прямой эфир в соцсети.

Как сейчас выглядит Анатолий Кашпировский

У него нет онкологии и даже простуды. Я не знаю, какой дебил это пишет. Мне хочется ему в глаза посмотреть директор Кашпировского

Напомним, что Кашпировский заявлял в советское время (и сейчас), что может лечить людей удаленно. Психотерапевт по образованию, мужчина путешествовал по миру, участвовал в телевизионных проектах и даже демонстрировал "обезболивание на расстоянии" во время операций.

О Кашпировском активно писали украинские издания, в частности в газете "Бульвар Гордона".