"Український Чарлі Чаплін" з сумною долею: як виглядає могила радянського актора Яковченка і від чого він помер

Більшість ролей, які зіграв Яковченко – комедійні

Знаменитий радянський актор Микола Яковченко, як і Олег Борисов, стали улюбленцями глядачів після виходу українського фільму "За двома зайцями". Але попри те, що Миколи здебільшого відігравав комедійні ролі, його доля склалася досить трагічно.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, від чого помер легендарний український актор Микола Яковченко та як виглядає його могила. Ми дізналися деякі факти з його життя.

Чим запам’ятався Микола Яковченко

Радянський актор Микола Яковченко народився 3 травня 1990 року у місті Прилуки (Чернігівська область). І не маючи профільної освіти, у 1918 році він дебютував на аматорській сцені у рідному місті, а потім грав у театрах великих міст України. З 1928 року Микола був актором Київського театру ім. І. Франка.

Актор Микола Яковченко у молодості

Яковченко почав зніматися у кіно 1939 року. Він зіграв Прокопа Сірка, батька Проні у легендарній комедії "За двома зайцями". Також багато хто пам’ятає його за роллю Пацюка у "Вечори на хуторі біля Диканьки" та товариша Лопати у фільмі "Королева бензоколонки". Загалом актор знявся у понад 60 кінострічках.

Микола Яковченко у фільмі "Вій"

Кінорежисер Сергій Параджанов називав Миколу "українським Чарлі Чапліном", а радянський письменник Миколи Зарудний – "найнароднішим серед усіх заслужених і найзаслуженішим серед усіх народних".

Микола Яковченко у фільмі "Вечори на хуторі біля поблизу Диканьки"

Який виглядає могила актора Миколи Яковченка і що з ним сталося

Легендарний комік пішов із життя 11 вересня 1974 року у віці 74 років. Улюбленець публіки помер від апендициту, який перейшов у перитоніт, а все сталося через медичну помилку. Річ у тому, що бригада медиків після госпіталізації довгий час не могла вирішити, до якої лікарні визначити актора та возила його містом, втрачаючи дорогоцінний час.

Микола Яковченко помер у лікарні

Коли Яковченка привезли до лікарні, то одразу відвезли до операційної, а він дорогою ще встиг пожартувати. Медсестрам Микола сказав: "Не плачте. Клоун виходить на манеж". Це були його останні слова, оскільки актор помер під час операції.

Актора Миколи Яковченка називали "українським Чарлі Чапліном"

Поховали легенду радянського кіно в улюбленому Києві, на Байковому цвинтарі. Він спочиває поруч із дочкою Юноною та своїм зятем Володимиром Бохонько. Їм встановили спільну надгробну плиту із чорного граніту, де вигравіювано їхні імена, а також дати народження та смерті. Однак, портретів на пам’ятнику немає.

Як виглядає могила Миколи Яковченка

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила Проні з легендарної комедії "За двома зайцями". Актриса Маргарита Криницина з 1959 року постійно жила у Києві.