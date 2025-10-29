Галкін з Пугачовою, що виступили проти війни, знайшли нове житло і нову країну для себе (фото)

Вартість покупки склала близько півмільйона євро

Алла Пугачова, яка втекла з Росії, з чоловіком Максимом Галкіним здобули нове житло. Спочатку зіркове подружжя жило в Ізраїлі, потім — на Кіпрі, а тепер придбало віллу у Болгарії.

Що потрібно знати:

Пугачова та Галкін придбали віллу у закритому селищі у Болгарії за €530 тисяч

Угоду оформили через місцеву компанію без особистої участі подружжя

Місцева влада вимагала підтвердити законність джерел коштів

Артисти купили віллу у закритому заміському селищі за €530 тисяч (понад 25 млн грн), повідомляють росЗМІ. Відзначається, що їм довелося підтвердити законне походження коштів на покупку. Раніше їхня сім’я проживала в будинку в Лімасолі, Кіпр, вартістю близько 350 мільйонів рублів (близько 185 млн грн), а влітку 2025 року почала підшукувати нове житло. Їм запропонували варіант за 530 тисяч євро, і російська Примадонна погодилася на покупку.

Пугачова та Галкін купили віллу у закритому заміському селищі у Болгарії

Повідомляється, що особняк розташований у закритому котеджному селищі на південному схилі Приплати. Це елітна зона, де панує усамітнення та безпека: приватний доступ, камери на кожному розі та цілодобовий контроль. До комплексу входить 45 будинків, з яких близько двадцяти вже майже готові — будівництво продовжується. Площа кожного будинку близько 230 м², а прибудинкова ділянка – 220 м². До столиці Софії можна дістатися всього за 10 хвилин машиною. Висока огорожа надійно захищає приватне життя мешканців від сторонніх очей.

Будівництво все ще продовжується

Угоду оформили конфіденційно та без особистої участі подружжя. Щоб оформити ділянку, вони зареєстрували компанію у тій же Болгарії. Будинок планується оформити на приватну особу, а землю — на фірму. Повідомляється, що для проведення операції Пугачовій довелося відкрити банківський рахунок та переказати на нього суму купівлі. Місцева влада вимагала офіційні підтвердження законності походження коштів, включаючи податкові декларації та дані про продаж майна.

Вілла у закритому заміському селищі у Болгарії коштує 530 тисяч євро

Нагадаємо, що у березні 2025 року до Алли Пугачової на Кіпрі пристала російська журналістка, яка провокувала артистку питаннями про від’їзд із РФ. Пугачова "заткнула" пропагандистку.