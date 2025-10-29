Выступившие против войны Галкин с Пугачевой нашли новое жилье и новую страну для себя (фото)

Стоимость покупки составила около полмиллиона евро

Сбежавшая из России Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным обрели новое жилище. Сначала звездные супруги жили в Израиле, потом — на Кипре, а теперь приобрели виллу в Болгарии.

Что нужно знать:

Пугачева и Галкин приобрели виллу в закрытом поселке в Болгарии за €530 тысяч

Сделку оформили через местную компанию без личного участия супругов

Местные власти потребовали подтвердить законность источников средств

Артисты купили виллу в закрытом загородном поселке за €530 тысяч (свыше 25 млн грн), сообщают росСМИ. Отмечается, что им пришлось подтвердить законное происхождение средств на покупку. Ранее их семья проживала в доме в Лимасоле, Кипр, стоимостью около 350 миллионов рублей (около 185 млн грн), а летом 2025 года начала подыскивать новое жилье. Им предложили вариант за €530 тысяч, и российская Примадонна согласилась на покупку.

Сообщается, что особняк расположен в закрытом коттеджном поселке на южном склоне Приплата. Это элитная зона, где царит уединение и безопасность: частный доступ, камеры на каждом углу и круглосуточный контроль. В комплекс входит 45 домов, из которых около двадцати уже почти готовы — строительство все еще продолжается. Площадь каждого дома около 230 м², а придомовой участок — 220 м². До столицы Софии можно добраться всего за 10 минут на машине. Высокий забор надежно защищает частную жизнь жителей от посторонних глаз.

Сделку оформили конфиденциально и без личного участия супругов. Чтобы оформить участок, они зарегистрировали компанию в той же Болгарии. Дом планируется оформить на частное лицо, а землю — на фирму. Сообщается, что для проведения сделки Пугачевой пришлось открыть банковский счет и перевести на него сумму покупки. Местные власти потребовали официальные подтверждения законности происхождения средств, включая налоговые декларации и данные о продаже имущества.

Напомним, что в марте 2025 года к Алле Пугачевой на Кипре пристала российская журналистка, которая провоцировала артистку вопросами об отъезде из РФ. Пугачева "заткнула" пропагандистку.