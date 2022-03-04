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У МАГАТЕ відповіли на звинувачення Росії на адресу України

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі Новина оновлена 04 березня 2022, 14:34
Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі

У МАГАТЕ не ведуться на провокації Росії.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розглянуло заяву Росії, що в Україні проводиться розробка ядерної зброї, хоча країна погодилася бути без’ядерною державою. Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що у них відсутня будь-яка об’єктивна інформація, що підтверджує звинувачення Росії.

Про це заявив Гроссі на пресконференції у штаб-квартирі МАГАТЕ 4 березня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Це питання для нас дуже зрозуміле; у нас немає жодної інформації, яка б ставила під сумнів виконання Україною зобов’язань щодо нерозповсюдження", — сказав Гроссі, зазначивши, що в Україні не ведеться діяльність, яка веде до розробки ядерної зброї.

Нагадаємо, що 3 березня окупаційні війська увійшли в Енергодар і розпочали атаку на Запорізьку атомну електростанцію. У результаті на території АЕС виникла пожежа, яку на щастя вдалося ліквідувати.

На такі дії з боку Росії вже відреагували представники НАТО. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що бої навколо запорізької АЕС є підтвердженням необхідності термінового завершення бойових дій в Україні.

Теги:
#Росія #Війна #МАГАТЕ #України #Глава МАГАТЕ
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