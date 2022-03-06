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росія нахабно показує, що вже введених санкцій недостатньо - Зеленський

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Володимир Зеленський Новина оновлена 06 березня 2022, 23:26
Володимир Зеленський

Президент традиційно звернувся до нації.

У неділю, 6 березня, на 11-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українського народу.

Відповідне відео доступне на YouTube-каналі Офісу президента України.

Зеленський зазначив, що 6 березня була Прощена неділя, проте багато українців навіть не згадали про це. Верховний головнокомандувач заявив, що українці не вибачать агресору розстріляних житлових будинків, розстрілів беззбройних громадян, сотні жертв і тисячі й тисячі страждань. Зеленський зазначив, що замість Прощеного буде Судний день.

Також президент України зробив новий закид у бік союзників, які відмовилися закрити повітряний простір в Україні. Зеленський закликав Захід посилити тиск санкціями на агресора.

"Зухвалість агресора – це чіткий сигнал для Заходу, що застосованих проти Росії санкцій – недостатньо. Бо там не зрозуміли. Не відчули. Не побачили, що світ дійсно рішучий. ", — заявив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Зеленський переговорив з Емманюелем Макроном після того, як президент Франції обговорив українське питання з кривавим диктатором володимиром путіним.

Теги:
#Україна #Росія #Володимир Зеленський #Війна з Росією
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