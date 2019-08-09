Стало известно состояние Алена Делона после инсульта

Новости шоу бизнеса:Известный французский актер Ален Делон несколько недель назад перенес инсульт и сейчас проходит лечение в одной из клиник Швейцарии.

83-летний французский актер Ален Делон восстанавливается после инсульта в швейцарской клинике. Об этом заявил его старший сын Энтони, сообщает Straits Times.

Он сказал, что жизненные функции отца были "идеальные, и его состояние стабилизировалось, по мнению врачей".

По словам Энтони, Делона оперировали в больнице в Париже, где он пробыл три недели в реанимации. После этого он вернулся в Швейцарию, где и восстанавливается сейчас.

"В то время как отец был в больнице, вся наша семья дежурила у его постели", - заявил Энтони Делон.

Как сообщалось, в июне стало известно, что Алена Делона госпитализировали в американский госпиталь в престижном пригороде Парижа Нейи-сюр-Сен из жалоб на головную боль.

Французский актер театра и кино, режиссер, сценарист и секс-символ нескольких поколений Ален Делон наибольшую известность получил благодаря своим ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967) , "Двое в городе" (1973).