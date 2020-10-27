Дружина Віктора Павліка влаштувала відверту фотосесію

Завжди стримана Катерина Репяхова, яка 29 травня вийшла заміж Віктора Павлика, зважилася на відверту фотосесію. 26-річна дружина українського артиста роздяглася перед камерою і оголила груди.

Нове фото, яке вона опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм, викликало справжній фурор в мережі.

Дівчина постала в елегантній спідниці в клітинку з акцентом на поясі, яка відмінно підкреслила тонку талію Репяхової.

"Зараз я себе відчуваю такою ж безпорадною, як на цій фотографії. Просто хочеться, щоб у всіх, все було добре".

Під знімком відразу ж посипалися захоплені коментарі від передплатників дівчата - «Яке ніжне фото», «Красуня», «Така ніжна», «Неймовірно красива».