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Вівторок, 27.10.2020
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Кеті Топурія погарнішала в очікуванні малюка (фото)

Кеті Топурія погарнішала в очікуванні малюка (фото)
10:45 Сьогодні Телеграф Фото: instagram

За 2020 рік було дуже багато чуток і припущень про вагітність солістки «А'Студіо» Кеті Топурії, проте сама виконавиці цей факт ретельно приховує. Але великі об'ємні наряди і опубліковані знімки тільки вище пояса наводять на думку, що нас обманюють - і артистка таки вагітна.

 
 
 
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Продлеваем лето

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

 
 
 
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Ма с Днем Рождения очень тебя люблю

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

На початку жовтня в очі ЗМІ потрапила дитяча коляска в будинку Топурії, яку співачка засвітила в Інстаграм Сторіс. Це відразу породило чутки про те, що співачка Кеті Топурія вже народила. Після таких новин, і хвилі поздоровлень, виконавиця спростувала цю інформацію.

«Виявляється, я народила. Я такого не чула. Дуже вас прошу. Не слухайте, не читайте жовту пресу. Це якийсь кошмар», - відреагувала на чутки Топурія.

 
 
 
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Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

Але як би Кеті не заперечую свою вагітність, тепер їй вже не відкрутитися. Уважний шанувальник помітив дівчину, відпочиваючу на одному з пляжів Дубаї. На знімку чітко видно вже дуже кругленький животик артистки.

 
 
 
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Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

Журналісти повідомляють, що Топурія знаходиться на 7 місяці вагітності, а це значить, що на Новий рік когось чекає подарунок. А саме коханого Кеті - бізнесмена Льва Деньгова. Джерела з оточення пари повідомляють, що артистка чекає хлопчика.

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Для Топурії це буде друга дитина - співачка вже виховує п'ятирічну дочку Олівію, яку народила від бізнесмена Льва Гейхман.

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Все по темі:

Кэти Топурия, Лев Гейхман, Оливия, Лев Деньгов, Вагітність.

Автор:

Телеграф
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