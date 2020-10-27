Кеті Топурія погарнішала в очікуванні малюка (фото)

За 2020 рік було дуже багато чуток і припущень про вагітність солістки «А'Студіо» Кеті Топурії, проте сама виконавиці цей факт ретельно приховує. Але великі об'ємні наряди і опубліковані знімки тільки вище пояса наводять на думку, що нас обманюють - і артистка таки вагітна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Продлеваем лето Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) 18 Окт 2020 в 10:02 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ма с Днем Рождения очень тебя люблю Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) 29 Сен 2020 в 1:15 PDT

На початку жовтня в очі ЗМІ потрапила дитяча коляска в будинку Топурії, яку співачка засвітила в Інстаграм Сторіс. Це відразу породило чутки про те, що співачка Кеті Топурія вже народила. Після таких новин, і хвилі поздоровлень, виконавиця спростувала цю інформацію.

«Виявляється, я народила. Я такого не чула. Дуже вас прошу. Не слухайте, не читайте жовту пресу. Це якийсь кошмар», - відреагувала на чутки Топурія.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) 12 Сен 2020 в 3:47 PDT

Але як би Кеті не заперечую свою вагітність, тепер їй вже не відкрутитися. Уважний шанувальник помітив дівчину, відпочиваючу на одному з пляжів Дубаї. На знімку чітко видно вже дуже кругленький животик артистки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) 4 Июл 2020 в 3:10 PDT

Журналісти повідомляють, що Топурія знаходиться на 7 місяці вагітності, а це значить, що на Новий рік когось чекає подарунок. А саме коханого Кеті - бізнесмена Льва Деньгова. Джерела з оточення пари повідомляють, що артистка чекає хлопчика.

Для Топурії це буде друга дитина - співачка вже виховує п'ятирічну дочку Олівію, яку народила від бізнесмена Льва Гейхман.