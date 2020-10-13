Міша Романова поділилася архівними знімками з Максом Барських

Українська співачка поділилася ексклюзивними фото з сімейного архіву з дня хрестин свого 2-річного сина Мартіна.

Українському співакові Максу Барських неодноразово приписували реальна спорідненість з Мартіном, знаменитостей не раз вже робили парою, мало не женив їх.

Міша Романова вирішила розставити всі крапки і розповіла всю правду про її відносинах з Барських. Дівчина дала невеличке інтерв'ю Катерині Осадчій в програмі "Світське життя".

Співачка розповіла, що їх із Барських та в правду з'єднує спорідненість. Макс став хрещеним її сина. Як зазначила Миша, іншої кандидатури вона і не розглядала для свого малюка.

"Це особлива подія в моєму житті і все сталося само собою, не було ніяких інших варіантів" - поділилася Романова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от • mishasteam (@mishast3am) 12 Окт 2020 в 12:27 PDT

За словами Романової, Макс Барських - дуже уважний хресний, який часто балує її сина подарунками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от mishasteam (@mishast3am) 11 Окт 2020 в 3:45 PDT

"Не так давно, до речі, Мартіну виповнилося два роки. Ми дуже класно відсвяткували День народження. Макс подарував йому величезний білий автомобіль", - зазначила Міша Романова.

Також, артистка розповіла, що Барських не є рідним батьком Мартіна. Співачка зізналася, що справжній батько сина з ними не спілкується. Миша намагалася відновити зв'язок з чоловіком, однак той не відповідав на повідомлення.