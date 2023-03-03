Рецепт смачних картопляних зразів з грибами для тих, хто поститься (відео)

Обов'язково спробуйте, тому що це надзвичайно смачно

Не знаєте, чим урізноманітнити меню у Великий піст-2023? Пропонуємо приготувати пісні картопляні зрази з грибами!

Тільки уявіть: хрустка золотиста скоринка та ніжна, ароматна начинка… Рецептом пісних зразів із картоплі з грибами поділилась відомий український кулінар Ліза Глінська. Хоча може здатись, що рецепт дуже багатокроковий, всі етапи легкі і не займуть багато часу.

Як приготувати картопляні зрази з грибами

Інгредієнти для картопляного тіста:

1 кг картоплі (6-8 шт.)

сіль

40 г кукурудзяного крохмалю (4 ч. л.)

60 мл картопляного бульйону (4 ст. л.)

Для грибної начинки:

300 г грибів (8-9 шт.)

1 цибулина

сіль

перець

олія для смаження

манна крупа або сухарі для панірування

Приготування:

Чистимо, ріжемо та варимо картоплю до готовності у підсоленій воді. З відвареної картоплі зливаємо картопляний бульйон. Половину потрібно лишити, приблизно 100 мл. Робимо картопляне пюре. Картопляний бульйон поки що не додаємо. Перекладаємо картоплю в миску і додаємо кукурудзяний крохмаль та перемішуємо. Потім вливаємо невеликими порціями бульйон і знову ретельно перемішуємо. Беремо шматочок тіста в руки. Якщо воно еластичне та не липне, значить тісто готове і його можна використовувати. Нарізаємо гриби та цибулю і обсмажуємо на пательні з невеликою кількістю олії. Додаємо сіль та перець, перемішуємо. Знімаємо з плити та відставляємо до охолодження. Формуємо зрази та обвалюємо їх в панірувальних сухарях. Порада: мийте руки водою, після кожного зраза, так легше буде працювати з тістом. Обсмажуємо зрази з обох сторін на рослинній олії до золотавої скоринки.

Ще одним рецептом пісної страви ми ділились раніше. Так, "Телеграф" розповідав, як приготувати голубці без м'яса з грибами.