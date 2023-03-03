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Рецепт смачних картопляних зразів з грибами для тих, хто поститься (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Пісні картопляні зрази з грибами Новина оновлена 03 березня 2023, 20:04
Пісні картопляні зрази з грибами. Фото instagram.com/lizaglinskaya

Обов'язково спробуйте, тому що це надзвичайно смачно

Не знаєте, чим урізноманітнити меню у Великий піст-2023? Пропонуємо приготувати пісні картопляні зрази з грибами!

Тільки уявіть: хрустка золотиста скоринка та ніжна, ароматна начинка… Рецептом пісних зразів із картоплі з грибами поділилась відомий український кулінар Ліза Глінська. Хоча може здатись, що рецепт дуже багатокроковий, всі етапи легкі і не займуть багато часу.

Як приготувати картопляні зрази з грибами

Інгредієнти для картопляного тіста:

  • 1 кг картоплі (6-8 шт.)
  • сіль
  • 40 г кукурудзяного крохмалю (4 ч. л.)
  • 60 мл картопляного бульйону (4 ст. л.)

Для грибної начинки:

  • 300 г грибів (8-9 шт.)
  • 1 цибулина
  • сіль
  • перець
  • олія для смаження
  • манна крупа або сухарі для панірування

Приготування:

  1. Чистимо, ріжемо та варимо картоплю до готовності у підсоленій воді.
  2. З відвареної картоплі зливаємо картопляний бульйон. Половину потрібно лишити, приблизно 100 мл.
  3. Робимо картопляне пюре. Картопляний бульйон поки що не додаємо.
  4. Перекладаємо картоплю в миску і додаємо кукурудзяний крохмаль та перемішуємо.
  5. Потім вливаємо невеликими порціями бульйон і знову ретельно перемішуємо.
  6. Беремо шматочок тіста в руки. Якщо воно еластичне та не липне, значить тісто готове і його можна використовувати.
  7. Нарізаємо гриби та цибулю і обсмажуємо на пательні з невеликою кількістю олії.
  8. Додаємо сіль та перець, перемішуємо.
  9. Знімаємо з плити та відставляємо до охолодження.
  10. Формуємо зрази та обвалюємо їх в панірувальних сухарях. Порада: мийте руки водою, після кожного зраза, так легше буде працювати з тістом.
  11. Обсмажуємо зрази з обох сторін на рослинній олії до золотавої скоринки.

Ще одним рецептом пісної страви ми ділились раніше. Так, "Телеграф" розповідав, як приготувати голубці без м'яса з грибами.

Теги:
#Рецепт #Великий піст #Зрази #Ліза Глинська