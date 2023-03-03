Рецепт смачних картопляних зразів з грибами для тих, хто поститься (відео)
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Обов'язково спробуйте, тому що це надзвичайно смачно
Не знаєте, чим урізноманітнити меню у Великий піст-2023? Пропонуємо приготувати пісні картопляні зрази з грибами!
Тільки уявіть: хрустка золотиста скоринка та ніжна, ароматна начинка… Рецептом пісних зразів із картоплі з грибами поділилась відомий український кулінар Ліза Глінська. Хоча може здатись, що рецепт дуже багатокроковий, всі етапи легкі і не займуть багато часу.
Як приготувати картопляні зрази з грибами
Інгредієнти для картопляного тіста:
- 1 кг картоплі (6-8 шт.)
- сіль
- 40 г кукурудзяного крохмалю (4 ч. л.)
- 60 мл картопляного бульйону (4 ст. л.)
Для грибної начинки:
- 300 г грибів (8-9 шт.)
- 1 цибулина
- сіль
- перець
- олія для смаження
- манна крупа або сухарі для панірування
Приготування:
- Чистимо, ріжемо та варимо картоплю до готовності у підсоленій воді.
- З відвареної картоплі зливаємо картопляний бульйон. Половину потрібно лишити, приблизно 100 мл.
- Робимо картопляне пюре. Картопляний бульйон поки що не додаємо.
- Перекладаємо картоплю в миску і додаємо кукурудзяний крохмаль та перемішуємо.
- Потім вливаємо невеликими порціями бульйон і знову ретельно перемішуємо.
- Беремо шматочок тіста в руки. Якщо воно еластичне та не липне, значить тісто готове і його можна використовувати.
- Нарізаємо гриби та цибулю і обсмажуємо на пательні з невеликою кількістю олії.
- Додаємо сіль та перець, перемішуємо.
- Знімаємо з плити та відставляємо до охолодження.
- Формуємо зрази та обвалюємо їх в панірувальних сухарях. Порада: мийте руки водою, після кожного зраза, так легше буде працювати з тістом.
- Обсмажуємо зрази з обох сторін на рослинній олії до золотавої скоринки.
Ще одним рецептом пісної страви ми ділились раніше. Так, "Телеграф" розповідав, як приготувати голубці без м'яса з грибами.