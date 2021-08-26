Пожар на Позняках в Киеве - очевидцы сообщают о взрывах (видео)

В Киеве почти полтора часа тушили частный дом.

После масштабного пожара в хрущовке в Голосеевском районе, ночь на 26 августа для киевских спасателей выдалась не простой. На Позняках (Дарницкий район столицы) на улице Григоренко,12 полыхал частный дом.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Киева.

Сообщение о начавшемся пожаре спасатели получили 25 августа в 21:42. Горела частная одноэтажная усадьба. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Отметим, что в соцсетях появилась информация, что во время пожара раздались несколько взрывов.

Локализовать пожар удалось спустя час, еще через пол часа огонь полностью затушили. ГСЧС задействовала 13 спасателей и 3 вида техники для ликвидации возгорания.

Причины пожара выясняются. К счастью, несмотря на позднее время, обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее "Телеграф" писал, что пожары летом 2021 года охватили все континенты планеты. В NASA даже составили карту возгораний.

Также пожары еще неделю назад бушевали во Франции — людям чудом удалось спастись, среди них были и украинцы.