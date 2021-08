Горит по всей планете - NASA опубликовала карту пожаров мира (фото, видео)

Масштабные пожары есть на каждом континенте - свидетельствуют данные правительственного агентства США NASA. На данных спутниковой карты видно, что за последние сутки в мире вспыхнули и продолжают гореть пожары на множестве территорий.

(Фото: NASA)

Ярче всех на карте - Африка. В Намибии выгорела масштабная часть саванны. Вельдский пожар в стране уже уничтожил 17 ферм и привел к гибели одного человека.

The veld fire which is now threatening the Groot Aub area has thus far destroyed about 17 farms and taken one life. https://t.co/H9alxpNhZg pic.twitter.com/jpchr46W7B — The Namibian (@TheNamibian) August 10, 2021

Last week the community of DORDABIS and it’s surroundings, were victims of wild fires! Here we see the effects of the fire. Carcass on Bastergarib. Bushfires are real Namibia #UprootTheSystem pic.twitter.com/FrzDpTC93I — FridaysforFutureWhk (@fff_whk) August 10, 2021

Горит и в другой части континента - в Алжире погибли около полусотни человек в результате масштабных лесных пожаров - огонь гасят ветками.

В США пожары распространяются по территории сразу нескольких штатов. Пожар "Дикси", который ранее уничтожил городок Гринвилл, охвати уже 202 тысячи гектаров. Это практически территория Люксембурга.

В Европе пожарами охвачена Италия,бушуют около 500 пожаров, которые вызвал антициклон "Люцифер".

Firefighters were battling #ForestFires throughout the night from Tuesday to Wednesday in the region of #Calabria and on the island of #Sicily in southern Italy.

Extreme temperatures trigger fires all over #Mediterranean countries. #WildFires #Sardinia #Italy pic.twitter.com/VAuC2OhXkT — Sarwar (@ferozwala) August 12, 2021

В Греции продолжают бушевать лесные пожары. Несмотря на усилия сотен пожарных, среди которых и украинцы, огонь не отступает.

В другой части Евразии горят леса в Якутии Российской Федерации. Самое крупное возгорание занимает площадь 1,5 млн га.