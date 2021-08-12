Почти 50 градусов жары: на Сицилии зафиксировали аномальную температуру

На итальянском острове Сицилия зафиксировали аномальную температуру воздуха - почти +49 градусов Цельсия. Эта цифра может стать температурным рекордом для всей Европы.

Об этом в четверг, 12 августа, сообщает ВВС.

Жара пленила остров в Италии из-за циклона "Люцифер", который пришел в Европу из Африки.

В среду, 11 августа, в провинции Сиракузы в регионе Сицилия зафиксировали температуру в +48,8 градуса. Если Всемирная метеорологическая организация верифицирует показатель, то эта температура может оказаться рекордом для всей Европы.

Такие сведения сообщила италийский метеоролог Мануэль Маццолени.

По его словам, именно африканский антициклон "Люцифер" принес горячий воздух на Сицилию.

Что касается предыдущего температурного рекорда, то ВМО зафиксировала его еще в 1977 году, когда в греческих Афинах воздух прогрелся до 48 градусов тепла.

В СМИ пишут, что с начала индустриальной эры температура в мире поднялась примерно на 1,2 ° C, и она будет продолжать расти, если правительства всех стран не сократят выбросы газов в окружающую среду.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по данным экспертов ООН потепление во всем мире стремительно ускоряется.

Напоминаем о масштабных лесных пожарах в Греции - огонь охватил десятки гектаров леса, множество домов и деревень.

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