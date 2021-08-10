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Поднятие уровня Мирового океана и экстремальная жара: в ООН рассказали, с чем скоро столкнется мир

Поднятие уровня Мирового океана и экстремальная жара: в ООН рассказали, с чем скоро столкнется мир
01:21 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата впервые подготовила научную оценку климатической ситуации с 2014 года. По их данным, глобальное потепление развивается быстрее, чем предполагалось.

Об этом сообщает France 24.

Эксперты говорят, что потепление во всем мире стремительно ускоряется.

Средняя температура поверхности Земли из-за выбросов парниковых газов повысится на 1,5 ° C или 1,6 ° C уже к 2030 году. Отмечается, что это на 10 лет раньше, чем прогнозировалось три года назад.

Если же человечество изменит свое отношение к окружающей среде, то в нас есть шансы, что глобальные температуры после превышения показателя в 1,5 ° C упадут до 1,4 ° C к 2100 году.

Кроме того, поглотители выброшенного человечеством углекислого газа - леса, океаны и почвы - демонстрируют признаки насыщения, поэтому полностью вероятно, что процент антропогенного углерода, поглощаемого ими, будет снижаться.

По словам экспертов, из-за деятельности человека планета нагревается и повышает риск возникновения экстремальных погодных явлений, таких как тепловые волны, ураганы, лесные пожары. 

Также ученые сообщают, что сейчас наблюдается замедление системы течений, которые переносят тепло из тропиков к северному полушарию. Если это не прекратится, то европейские зимы станут более суровыми, сезоны муссонов могут нарушиться, а уровень воды в Северной Атлантике - существенно подняться.

Также эксперты говорят, что Мировой океан поднялся примерно на 20 см с 1900 года. По их словам темпы роста утроились за последнее десятилетие. До 2300-го года уровень воды в Мировом океане может подняться до двух метров.

Такие ж неутешительные данные были и сотни тысяч - миллионы лет назад.

К примеру, 125 тыс. лет назад, когда атмосфера была такой же теплой, как сегодня, уровень океана, вероятно, был на 5-10 метров выше.

Эксперты обращают внимание, что людям нужно отказаться от выбросов метана - второго по значимости парникового газа.  

Он задерживается в атмосфере не так долго, как углекислый, но гораздо эффективнее удерживает тепло. Сейчас уровень метана в атмосфере самый высокий по крайней мере за 800 тыс. лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, как ведущие климатологи предсказали, что даже при "хорошем" сценарии неизбежен рост уровня Мирового океана примерно на полметра.

Напоминаем, что повышение глобальной температуры приведет к выбросу сотен миллиардов тонн углерода из почвы.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

ООН, Глобальное потепление, Климат, Эксперты ООН.
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