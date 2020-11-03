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Повышение глобальной температуры приведет к выбросу сотен миллиардов тонн углерода из почвы

Повышение глобальной температуры приведет к выбросу сотен миллиардов тонн углерода из почвы
Обновлено 02:01 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Если температура планеты повысится на 2 °C, то это приведет к выбросу в атмосферу около 230 миллиардов тонн углерода из почвы. 

Такой прогноз дала группа ученных под руководством Университета Эксетера, соответствующая работа была опубликована в журнале Nature.

По их данным, в почве по всему миру содержится в среднем в два-три раза больше углерода, чем в атмосфере и более высокие температуры лишь ускоряют процесс его разложения. 

Новая работа призвана снизить неопределенности по прогнозам глобального изменения климата. 

Потепление на два градуса по Цельсию в сравнении с температурой доиндустриальной эпохи, приведет к выбросу 230 миллиардов тонн углерода, что в четыре раза превышает общий объем выбросов в Китае и в два раза - в США за последнюю сотню лет. 

"Наше исследование исключает самые экстремальные прогнозы, но, тем не менее, предполагает существенные потери углерода в почве из-за изменения климата всего на 2 °C. И мы даже не учитываем потери углерода из-за таяния вечной мерзлоты", - говорит доктор Сара Чадберн, одна из авторов исследования. 

Этот эффект носит название "положительная обратная связь". Он подразумевает побочные явления от глобального потепления, которые лишь ухудшают ситуацию с дальнейшим изменением климата. 

До этого исследования ученые лишь предполагали, как высвобождение углерода из почвы повлияет на глобальное потепление, что, в свою очередь, мешало точному прогнозированию изменений климата Земли.  

Чтобы решить эту проблему, исследователи использовали новую комбинацию данных Earth System Models. Они моделируют климат и углеродный цикл, после чего уточняют прогнозы изменения климата. 

В существующих системах предположена погрешность в 120 миллиардов тонн углерода при потеплении на два градуса. Новая модель позволит снизить эту погрешность до 50 миллиардов тонн. 

Как сообщалось ранее, изменение климата с последующим разогреванием океана может повлиять на устоявшиеся пищевые цепочки, что может привести к массовым вымираниям. А эксперты ООН прогнозируют, что изменения климата вскоре непосредственно повлияют и на жизнь человека.

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Глобальное потепление, Изменение климата.

Автор:

Телеграф
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