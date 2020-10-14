Скачать
Среда, 14.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги дня 13 сентября: триумф Шевченко, продление карантина и задержание банды на Крещатике
Итоги дня 13 сентября: триумф Шевченко, продление карантина и задержание банды на Крещатике
Самый большой в истории Apple: сколько стоит iPhone 12 Pro Max и как он выглядит на фото и видео
Самый большой в истории Apple: сколько стоит iPhone 12 Pro Max и как он выглядит на фото и видео
Чудо в Киеве: Украина впервые в истории обыграла Испанию (Видео)
Чудо в Киеве: Украина впервые в истории обыграла Испанию (Видео)
Для "референдума" Зеленский и Ко готовили три блока вопросов, в том числе о марихуане, - аналитик
Для "референдума" Зеленский и Ко готовили три блока вопросов, в том числе о марихуане, - аналитик

Климатический кризис: в ООН прогнозируют превращение мира в "необитаемый ад для миллионов людей"

Климатический кризис: в ООН прогнозируют превращение мира в "необитаемый ад для миллионов людей"
Обновлено 05:40 Сегодня Телеграф CNN Фото: pixabay
Организация Объединенных Наций отметила "ошеломляющий" прирост числа стихийных бедствий за прошедшие 20 лет. Виной тому климатический кризис.

Эксперты ООН предупреждают, что мир превратится в "необитаемый ад для миллионов людей", если политические лидеры и владельцы крупных компаний не смогут предпринять значимые действия для смягчения последствий изменения климата. 

Между тем, пандемия коронавируса, унесшая жизни более 1 миллиона человек, выявила неспособность "почти всех стран" предотвратить "волну смертей и болезней", несмотря на неоднократные предупреждения экспертов.

По данным Управления ООН по снижению риска бедствий, в период с 2000 по 2019 год произошло 7 348 крупных стихийных бедствий, включая землетрясения, цунами и ураганы, которые унесли 1,23 миллиона жизней, затронули 4,2 миллиарда человек и привели к глобальным экономическим потерям в размере 2,97 триллиона долларов США. 

Это почти вдвое больше, чем зарегистрировано в период с 1980 по 1999 год, говорится в новом отчете ООН "Ущерб человеческим жертвам в 2000-2019 годах". В этот период произошло 4212 стихийных бедствий. 

Резкое повышение числа стихийных бедствий было связано с повышением глобальной температуры, которое увеличивает частоту экстремальных погодных явлений и стихийных бедствий. В отчете говорится, что наводнения, штормы, волны тепла, засухи, ураганы и лесные пожары значительно увеличились за последние 20 лет.

Наиболее пострадавшей страной за последние два десятилетия стал Китай, в котором произошло более 500 стихийных бедствий, за ним следуют Соединенные Штаты, в которых произошло 467 стихийных бедствий.

Согласно прогнозам, в мире ожидается повышение температуры на 3,2 градуса по Цельсию или более, если промышленно развитые страны не смогут резко сократить выбросы парниковых газов.

В докладе говорится, что такого повышения температуры достаточно, чтобы увеличить частоту экстремальных климатических явлений во всем мире, и это делает любые новые подходы к реагированию на стихийные бедствия или адаптации к изменению климата "устаревшими во многих странах".

Мировые выбросы необходимо будет сокращать как минимум на 7,2% ежегодно в течение следующих 10 лет, чтобы достичь цели 1,5 градуса, согласованной в Парижских соглашениях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

ООН, Глобальное потепление, Изменение климата.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В центре Киева случилась потасовка из-за гимна России (видео)
02 Стало известно, где сейчас мэр Харькова Геннадий Кернес
03 Украина 1:0 Испания: хроника матча
04 Для "референдума" Зеленский и Ко готовили три блока вопросов, в том числе о марихуане, - аналитик
05 На Крещатике в Киеве со стрельбой задержали бандитов: нашумевшая операция попала на камеры (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сеть ужаснули фото разрушенной школы в Степанакерте
Сеть ужаснули фото разрушенной школы в Степанакерте
Больницы переполнены: Зеленскому показали очередь &quot;скорых&quot; в прифронтовом Мариуполе (фото)
Больницы переполнены: Зеленскому показали очередь "скорых" в прифронтовом Мариуполе (фото)
На Донбассе разбили автомобиль правозащитницы, прижавшей угольную мафию (фото)
На Донбассе разбили автомобиль правозащитницы, прижавшей угольную мафию (фото)
Мужчина проехался на работу на скейте с бутылкой сока в руках и стал звездой TikTok (видео)
Мужчина проехался на работу на скейте с бутылкой сока в руках и стал звездой TikTok (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь