Климатический кризис: в ООН прогнозируют превращение мира в "необитаемый ад для миллионов людей"

Организация Объединенных Наций отметила "ошеломляющий" прирост числа стихийных бедствий за прошедшие 20 лет. Виной тому климатический кризис.

Эксперты ООН предупреждают, что мир превратится в "необитаемый ад для миллионов людей", если политические лидеры и владельцы крупных компаний не смогут предпринять значимые действия для смягчения последствий изменения климата.

Между тем, пандемия коронавируса, унесшая жизни более 1 миллиона человек, выявила неспособность "почти всех стран" предотвратить "волну смертей и болезней", несмотря на неоднократные предупреждения экспертов.

По данным Управления ООН по снижению риска бедствий, в период с 2000 по 2019 год произошло 7 348 крупных стихийных бедствий, включая землетрясения, цунами и ураганы, которые унесли 1,23 миллиона жизней, затронули 4,2 миллиарда человек и привели к глобальным экономическим потерям в размере 2,97 триллиона долларов США.

Это почти вдвое больше, чем зарегистрировано в период с 1980 по 1999 год, говорится в новом отчете ООН "Ущерб человеческим жертвам в 2000-2019 годах". В этот период произошло 4212 стихийных бедствий.

Резкое повышение числа стихийных бедствий было связано с повышением глобальной температуры, которое увеличивает частоту экстремальных погодных явлений и стихийных бедствий. В отчете говорится, что наводнения, штормы, волны тепла, засухи, ураганы и лесные пожары значительно увеличились за последние 20 лет.

Наиболее пострадавшей страной за последние два десятилетия стал Китай, в котором произошло более 500 стихийных бедствий, за ним следуют Соединенные Штаты, в которых произошло 467 стихийных бедствий.

Согласно прогнозам, в мире ожидается повышение температуры на 3,2 градуса по Цельсию или более, если промышленно развитые страны не смогут резко сократить выбросы парниковых газов.

В докладе говорится, что такого повышения температуры достаточно, чтобы увеличить частоту экстремальных климатических явлений во всем мире, и это делает любые новые подходы к реагированию на стихийные бедствия или адаптации к изменению климата "устаревшими во многих странах".

Мировые выбросы необходимо будет сокращать как минимум на 7,2% ежегодно в течение следующих 10 лет, чтобы достичь цели 1,5 градуса, согласованной в Парижских соглашениях.