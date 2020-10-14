Шансы заразиться для всех равны: восприимчивость к коронавирусу не зависит от возраста

Японские ученые пришла к выводу, что шансы заражения коронавирусом не зависят от возрастной категории.

Ученые из Университета Хоккайдо проанализировали данные из Японии, Испании и Италии и пришли к выводу, что восприимчивость к коронавирусу не зависит от возраста. А вот возникновение симптомов COVID-19, серьезность и смертность все еще зависят от этого фактора. Результаты работы они опубликовали в журнале Scientific Reports.

Из-за пандемии коронавируса в мире умерло уже более миллиона человек. У пожилых людей непропорционально часто развиваются тяжелые симптомы и наблюдается более высокая смертность.

Причины смертности у пожилых людей могут быть связаны с двумя факторами: степенью вероятности их инфицирования из-за преклонного возраста (возрастная восприимчивость), что отражается в количестве случаев; и насколько вероятно, что они будут поражены тяжелой формой заболевания из-за их преклонного возраста (степень тяжести в зависимости от возраста), что отражается на уровне смертности.

Ученые провели анализ данных из Италии, Испании и Японии. По состоянию на май 2020 года уровень смертности (число смертей на 100 000 человек) составлял 382,3 в Италии, 507,2 в Испании и 13,2 в Японии. Однако, несмотря на большую разницу в уровнях смертности, возрастное распределение смертности (пропорциональное количество смертей на возрастную группу) было одинаковым для этих стран.

Ученые разработали математическую модель для расчета восприимчивости в каждой возрастной группе в разных условиях. Они также учли предполагаемый уровень контактов между людьми в каждой возрастной группе, а также различные уровни ограничений для деятельности вне дома в трех странах.

Модель показала, что возраст не влияет на восприимчивость пожилых людей к коронавирусу, но отрицательно влияет на тяжесть заболевания и смертность.

Как сообщалось ранее, по оценкам ВОЗ, менее 10% населения имеют какой-либо иммунитет к коронавирусу, что означает, что подавляющее большинство населения мира остается восприимчивым. Следовательно стратегии, строящиеся на достижении коллективного иммунитета являются неэффективными и "неэтичными", так как большинство людей остаются уязвимыми к COVID-19.

По состоянию на утро 13 октября, в Украине зафиксировано более 270 тысяч случаев инфицирования.