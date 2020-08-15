Исследование: Изменение климата может стать губительным для морских флоры и фауны

Новые исследования показывают, что изменение климата способно уничтожить гораздо больше видов рыб, чем считалось ранее, поскольку эмбрионы и нерестящиеся особи рыб более восприимчивы к потеплению океанов. Это может привести к сокращению некоторых морских видов животных и изменениям в пищевых цепях.

Исследование опубликовано в журнале Science. Здоровые пищевые цепи имеют решающее значение для поддержания экосистем в любой среде и служат важным источником пищи не только для животных, но и для людей. Однако выбросы парниковых газов влияют на жизнеспособность многих морских организмов за счет повышения температуры воды и уровня углекислого газа.

"Выявление реакции морских пищевых цепей на изменение климата - критически важный шаг на пути к пониманию уязвимости экосистем к антропогенному воздействию", - объясняет ведущий автор исследования, профессор Иван Нагелькеркен из Института окружающей среды Университета Аделаиды (Австралия).

Моделирование ученых показало, что потепление океана изменит видовые сообщества. Численность сорных видов растений увеличится, а популяции других организмов, особенно беспозвоночных животных, сократятся. Чтобы показать это, ученые воссоздали прибрежную экосистему из трех местообитаний в заливе Сент-Винсент на территории Южно-Австралийского научно-исследовательского института (SARDI) в Аделаиде, а затем подвергли ее воздействию подкисленной и подогретой океанской воды.

В результате выяснилось, что трофическая структура была относительно устойчивой к закислению, но не к потеплению.

В построенной трофической пирамиде биомасса расширяется в основании и наверху (увеличивается популяция видов этих уровней), но сокращается в центре. По мнению ученых, это может характеризовать переходное состояние, прежде чем морская экосистема превратится в укороченные пищевые цепи с "тяжелым" низом. Под последним подразумевают наличие сорных донных растений.

Здоровая трофическая пирамида, как правило, имеет треугольную форму, где большая часть энергетического потенциала находится на нижнем уровне. В других вариантах эти параметры искажены. "Морские пищевые цепи, не имеющие возможности адаптироваться к глобальным изменениям, демонстрируют все признаки превращения в систему, где доминируют сорные водоросли, - говорит соавтор работы, профессор Института окружающей среды Университета Аделаиды Шон Коннел.

- Несмотря на то что в нижней части пирамиды растений становится больше, энергия от их употребления другими организмами не идет к вершине пищевой цепи". Поэтому популяции "верхних" видов животных, таких как рыбы, сокращаются. Это, по мнению ученых, вероятно, и произойдет при дальнейшем потеплении климата.

Как сообщалось ранее, исследователи из Университета Эксетера спрогнозировали, как изменится популяция рыб в ближайшие 40 лет из-за потепления морей.