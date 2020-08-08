Способствует глобальному потеплению: вырубка лесов Амазонии ускоряет изменение климата

По подсчетам ученых из Бразилии вырубка лесов Амазонии может в несколько раз ускорить глобальное потепление.

Исследователи из Национального института исследований Амазонии опубликовали открытое письмо на основе своих исследований в журнале "Science". Они предупреждают о негативных последствиях вырубки и пожаров в лесах. По данным исследователей, уничтожение приведет к выбросу большого количества углекислого газа в атмосферу, что в дальнейшем будет способствовать глобальному потеплению.

Ученые отметили, что июне 2020 власти Бразилии запланировали проложить шоссе по лесам Амазонии. Однако для строительства потребуется вырубить огромное количество деревьев — около 700 квадратных км. Обезлесение приведет к выбросу в атмосферу огромного количества углекислого газа.

Ученые также предполагают, что укладка дорожного покрытия в лесах создаст прецедент для других проектов в тропических лесах — например, для строительства плотин гидроэлектростанций или новых шоссейных дорог.

Исследователи также отмечают, что прокладка новой автомагистрали послужит сигналом для международного сообщества о том, что Бразилия не желает выполнять климатические обязательства, взятые на себя.