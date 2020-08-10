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Изменение климата влияет на рыбные запасы: что ждет рыбную промышленность

Изменение климата влияет на рыбные запасы: что ждет рыбную промышленность
Обновлено 18:43 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pexels.com
Исследователи из Университета Эксетера спрогнозировали, как изменится популяция рыб в ближайшие 40 лет из-за потепления морей.

Кельтское море, Ла-Манш и южная часть Северного моря значитель потеплели за последние 40 лет, в ближайшие десятилетия ожидается дальнейшее повышение температуры моря. По мнению ученых, прогнозирование будущих изменений может помочь подготовить рыбную промышленность и системы управления к экологическим, социальным и экономическим последствиям.

Согласно прогнозу, увеличится количество адаптированных к теплу представителей: красной кефали, камбалы обыкновенной и лимонной. С другой стороны сократится количество видов, которые привыкли к холодным морям: атлантическая треска, морской черт и мегрима.

Эти изменения отразятся на системах управления рыболовством, а также на будущих коэффициентах промысловой смертности, промыслового усилия и допустимых уловов. Например, исчезающим видам могут потребоваться дальнейшие меры по снижению их уязвимости к потеплению.

Требуются все более гибкие и адаптивные подходы, которые уменьшают воздействие климата на виды рыб, а также способствуют адаптации отрасли.

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Наши результаты показывают, что изменение климата продолжит влиять на рыбные запасы в этом морском регионе в будущем. Мы показали как потенциальные риски, так и возможности, которые, вероятно, будут у рыбаков. в ближайшем будущем, чтобы адаптироваться - Кэтрин Малтби, доктор и ведущий автор.

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Все по теме:

Экология, Море, Изменение климата, Популяция рыб.

Автор:

Телеграф
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