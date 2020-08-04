Климатические перемены: рекордная засуха угрожает урожаю во Франции

Во Франции июль 2020 года стал самым засушливым за последние 60 лет.

"Ранее непогода оставила Францию с низким урожаем пшеницы. Теперь самый засушливый июль за последние шесть десятилетий угрожает кукурузным полям", - сказано в сообщении Bloomberg.

По данным метеорологической службы Франции, температура уже поднималась до рекордных значений в последние дни и должна подняться до 34°C на юго-западе страны.

По словам директора торгового отдела компании Groupe Soufflet Жана-Франсуа Лепи, после хорошего старта сезона, засуха грозит снизить потенциальные показатели урожая в этом году.

"Большая часть урожая кукурузы Франции уже прошла мимо свою ключевую фазу опыления, но дефицит влаги может уменьшить размер ядер, когда они наполняются сахаром и крахмалом в этом месяце", - сказал Винсент Браак, французский консультант Strategie Grains.

Напомним, масштабные пожары в Сибири привели к резкому снижению уровня льда в арктических морях. Свои наблюдения озвучили ученые из Национального центра данных по снегу и льду (NSIDC).

Ученые сообщают, что в будущем миллионы людей во всем мире будут подвергаться опасному уровню тепловой нагрузки - состояния, которое может привести к прекращению работы органов.