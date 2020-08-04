Скачать
Вторник, 04.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кравчук предложил предоставить Донбассу статус свободной экономической зоны
Кравчук предложил предоставить Донбассу статус свободной экономической зоны
Товары обойдутся на 50-200% дороже: ЮНИСЕФ призывает не отменять "пакет малыша"
Товары обойдутся на 50-200% дороже: ЮНИСЕФ призывает не отменять "пакет малыша"
"Есть первый контакт": Европейский гранд заинтересовался защитником Динамо (Видео)
Европейский гранд заинтересовался защитником Динамо
Звезда "Великолепного века" показала, как выглядела 25 лет назад (Фото)
Звезда "Великолепного века" показала, как выглядела 25 лет назад (Фото)

Климатические перемены: рекордная засуха угрожает урожаю во Франции

Климатические перемены: рекордная засуха угрожает урожаю во Франции
Обновлено 06:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay
Во Франции июль 2020 года стал самым засушливым за последние 60 лет.

"Ранее непогода оставила Францию с низким урожаем пшеницы. Теперь самый засушливый июль за последние шесть десятилетий угрожает кукурузным полям", - сказано в сообщении Bloomberg. 

По данным метеорологической службы Франции, температура уже поднималась до рекордных значений в последние дни и должна подняться до 34°C на юго-западе страны. 

По словам директора торгового отдела компании Groupe Soufflet Жана-Франсуа Лепи, после хорошего старта сезона, засуха грозит снизить потенциальные показатели урожая в этом году. 

"Большая часть урожая кукурузы Франции уже прошла мимо свою ключевую фазу опыления, но дефицит влаги может уменьшить размер ядер, когда они наполняются сахаром и крахмалом в этом месяце", - сказал Винсент Браак, французский консультант Strategie Grains.

В лесах Амазонии стремительно распространяются пожары: активисты связывают это с действиями президента

Напомним, масштабные пожары в Сибири привели к резкому снижению уровня льда в арктических морях. Свои наблюдения озвучили ученые из Национального центра данных по снегу и льду (NSIDC).

Ученые сообщают, что в будущем миллионы людей во всем мире будут подвергаться опасному уровню тепловой нагрузки - состояния, которое может привести к прекращению работы органов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Франция, Засуха, Глобальное потепление, Изменения Климата.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Кабмине сняли запрет на экспорт масок и респираторов
02 "Есть первый контакт": Европейский гранд заинтересовался защитником Динамо (Видео)
03 В Украину завтра прибудет глава МИД Молдовы
04 Вингер Шахтера может стать партнером Малиновского
05 Звезда "Великолепного века" показала, как выглядела 25 лет назад (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Битва за тюрьму в Афганистане: почти тридцать погибших
Битва за тюрьму в Афганистане: почти тридцать погибших
Украли секретную переписку: хакеры из РФ взломали почту бывшего министра Британии
Украли секретную переписку: хакеры из РФ взломали почту бывшего министра Британии
В Украине уже более полумиллиона безработных
В Украине уже более полумиллиона безработных
Рецепт дня: Кюкю с зеленью (на сковороде)
Рецепт дня: Кюкю с зеленью (на сковороде)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь