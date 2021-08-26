Пожежа на Позняках в Києві — очевидці повідомляють про вибухи (відео)

У Києві майже півтори години гасили приватний будинок.

Після масштабної пожежі в хрущовці в Голосіївському районі, ніч на 26 серпня для київських рятувальників також видалася не простою. На Позняках (Дарницький район столиці) на вулиці Григоренка, 12 палахкотів приватний будинок.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій Києва.

Повідомлення про початок пожежі рятувальники отримали 25 серпня о 21:42. Горіла приватна одноповерхова садиба. Площа займання склала 100 квадратних метрів.

Відзначимо, що в соціальних мережах з’явилася інформація, що під час пожежі пролунали кілька вибухів.

Локалізувати пожежу вдалося через годину, ще через пів години вогонь повністю загасили. ДСНС задіяла 13 рятувальників і 3 види техніки для ліквідації загоряння.

Причини пожежі з’ясовуються. На щастя, дарма що був пізній час, обійшлося без жертв і постраждалих.

Раніше "Телеграф" писав, що пожежі влітку 2021 року охопили всі континенти планети. У NASA навіть склали карту загорянь.

Також пожежі ще тиждень тому вирували у Франції — людям дивом вдалося врятуватися, серед них були і українці.