Пожежа на Позняках в Києві — очевидці повідомляють про вибухи (відео)
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У Києві майже півтори години гасили приватний будинок.
Після масштабної пожежі в хрущовці в Голосіївському районі, ніч на 26 серпня для київських рятувальників також видалася не простою. На Позняках (Дарницький район столиці) на вулиці Григоренка, 12 палахкотів приватний будинок.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій Києва.
Повідомлення про початок пожежі рятувальники отримали 25 серпня о 21:42. Горіла приватна одноповерхова садиба. Площа займання склала 100 квадратних метрів.
Відзначимо, що в соціальних мережах з’явилася інформація, що під час пожежі пролунали кілька вибухів.
Локалізувати пожежу вдалося через годину, ще через пів години вогонь повністю загасили. ДСНС задіяла 13 рятувальників і 3 види техніки для ліквідації загоряння.
Причини пожежі з’ясовуються. На щастя, дарма що був пізній час, обійшлося без жертв і постраждалих.
Раніше "Телеграф" писав, що пожежі влітку 2021 року охопили всі континенти планети. У NASA навіть склали карту загорянь.
Також пожежі ще тиждень тому вирували у Франції — людям дивом вдалося врятуватися, серед них були і українці.
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