Укр

Пожар в Харькове: дом обещают восстановить за деньги города

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
97
На тушение пожара направили 24 спецмашины. Новость обновлена 16 ноября 2021, 15:53
На тушение пожара направили 24 спецмашины.

Жильцы пострадавшего дома на время ремонта будут жить у родственников, друзей и в социальном отеле.

В Харькове поврежденное пожаром здание в центре города отремонтируют за счет городского бюджета. Напомним, 16 ноября загорелась крыша и несколько верхних этажей в жилой многоэтажке на улице Культуры, 10. Здание старинное — 1935 года постройки и в нем были деревянные перекрытия.

Об этом сообщает прес-служба горсовета.

На ликвидацию пожара, который охватил крышу и два последних этажа в шестиэтажке на пять подъездов, направляли более 60 специалистов. Сильнее всего пострадали два подъезда — четвертый и пятый. В них огнем повреждены 30 квартир, а вода залила жилые помещения вплоть до первого этажа.

Сумму ущерба устанавливают, в первую очередь ремонтировать будут кровлю — в пострадавших квартирах живет 70 человек. Сейчас они размещены у родных или в социальном отеле (10 человек). Эти расходы горсовет также взял на себя, пострадавшим предложили медицинскую и психологическую помощь.

Семерых жильцов на пожаре вывели из квартир спасатели — они не могли покинуть помещения из-за дыма.

В доме пока не восстановили подачу газа. В первых трех подъездах уже включили отопление, электроэнергию и холодную воду. Отметим, что причина пожара еще не установлена — полиция открыла уголовное дело из-за нарушения пожарной безопасности.

Ранее "Телеграф" писал, что в доме престарелых в Днепре замкнуло электропроводку — на пожаре погибли пять женщин.

Теги:
#Пожар #Харьков #Расследование #ГСЧС
Первыми свою тысячу смогут получить первые миллионы вакцинированных
Украина
"Тысячи Зеленского" пока хватит не на всех: как и когда ее можно будет получить
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Первыми свою тысячу смогут получить первые миллионы вакцинированных
"Тысячи Зеленского" пока хватит не на всех: как и когда ее можно будет получить
Дата публикации
Категория
Можно ли заработать на курсе доллара
Покупать, продавать или подождать? Как заработать на курсе доллара в конце года
Дата публикации
Категория
Давний друг президента занимается восстановлением гуманитарных связей с неподконтрольным Донбассом
Сергей Сивохо: "Я думаю, что Зеленского подставляют"
Дата публикации
Категория
Сегодня нужна победа любой ценой
Все или ничего: почему матч против Боснии самый важный для сборной Украины за последние 5 лет
Дата публикации
Категория
Вид с высоты на линию границы
На границе Польши и Беларуси новые столкновения: видео с воздуха и карта