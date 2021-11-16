В Днепре загорелся дом престарелых: есть погибшие
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Администратору заведения светит большой срок.
В Центральном районе Днепра во время пожара в частном доме престарелых погибли пять женщин.
Об этом информирует пресс-служба полиции области.
Отмечается, что скорее всего пять женщин в возрасте от 75 до 89 лет могли отравиться угарным газом. Предварительно установлено, что в одной из комнат на втором этаже произошло короткое замыкание электропроводки, из-за чего возник пожар.
Администратор заведения уже был задержан, против него открыто уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности (ч.2 ст.280), если его вина будет доказана, то он может отправиться в тюрьму на 8 лет.
Тела женщин отправили на экспертизу для установления точных причин смерти.
В настоящее время ведется комплекс следственных мероприятий для установления всех деталей трагедии.
Как сообщалось ранее, в селе Грибовка, что в Одесской области, горела база отдыха "Лаванда". На тушение пожара у спасателей ушло несколько часов, однако одно из зданий спасти не удалось. Несмотря на обширное возгорание, из-за происшествия никто не пострадал.
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