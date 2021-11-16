В Днепре загорелся дом престарелых: есть погибшие

Администратору заведения светит большой срок.

В Центральном районе Днепра во время пожара в частном доме престарелых погибли пять женщин.

Об этом информирует пресс-служба полиции области.

Отмечается, что скорее всего пять женщин в возрасте от 75 до 89 лет могли отравиться угарным газом. Предварительно установлено, что в одной из комнат на втором этаже произошло короткое замыкание электропроводки, из-за чего возник пожар.

Администратор заведения уже был задержан, против него открыто уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности (ч.2 ст.280), если его вина будет доказана, то он может отправиться в тюрьму на 8 лет.

Тела женщин отправили на экспертизу для установления точных причин смерти.

В настоящее время ведется комплекс следственных мероприятий для установления всех деталей трагедии.

Как сообщалось ранее, в селе Грибовка, что в Одесской области, горела база отдыха "Лаванда". На тушение пожара у спасателей ушло несколько часов, однако одно из зданий спасти не удалось. Несмотря на обширное возгорание, из-за происшествия никто не пострадал.