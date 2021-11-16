У Дніпрі загорівся будинок для людей похилого віку: є загиблі

Адміністратору закладу світить значний термін.

У Центральному районі Дніпра під час пожежі у приватному будинку для літніх людей загинули п’ять жінок.

Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Зазначається, що швидше за все п’ять жінок віком від 75 до 89 років могли отруїтися чадним газом. Попередньо встановлено, що в одній із кімнат на другому поверсі сталося коротке замикання електропроводки, через що й виникла пожежа.

Адміністратора закладу вже було затримано, проти нього відкрито кримінальну справу за статтею про порушення вимог пожежної безпеки (ч. 2 ст. 280), якщо його вина буде доведена, то він може вирушити до в’язниці на 8 років.

Тіла жінок відправили на експертизу для встановлення точних причин смерті.

Наразі ведеться комплекс слідчих заходів для встановлення всіх деталей трагедії.

Як повідомлялося раніше, в селі Грибівка, що на Одещині, горіла база відпочинку "Лаванда". На гасіння пожежі у рятувальників пішло кілька годин, однак одна з будівель не вдалося врятувати. Попри масштабне загоряння, через подію ніхто не постраждав.