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Угорели во сне: в Винницкой области погибли родители с 4-мя детьми

Автор
Ирина Левченко Ирина Левченко
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Неисправная проводка привела к трагедии Новость обновлена 18 ноября 2021, 21:52
Неисправная проводка привела к трагедии

В Украине в одну ночь в двух селах на пожарах погибли дети в многодетных семьях

О том, что в селе Медисовка бывшего Теофипольского района Хмельницкой области из-за печки в детской спальне погибли четверо несовершеннолетних детей, стало известно с раннего утра четверга, 18 ноября.

Угорели 6 человек
Угорели 6 человек

Пока в стране обсуждали это событие, выяснилось, что при схожих обстоятельствах в ту же ночь жертвами угарного газа стали еще четверо детей, но уже вместе с родителями. Эта трагедия случилась в селе Марьяновка Хмельницкого района Винницкой области.

Здесь жила многодетная семья
Здесь жила многодетная семья

В ту ночь старший сын многодетной семьи, 14-летний подросток, ночевал у бабушки. А вернувшись домой, обнаружил всех своих родных без признаков жизни, сначала решив, что они спят. Но в квартире было черно от копоти. В полицию позвонила и сообщила о случившемся староста села.

В доме - черным-черно
В доме - черным-черно

В комнатах жилого дома сотрудники полиции обнаружили мертвыми 44-летнего мужчину, 34-летнюю женщину и четверых детей 11-ти, 10-ти, 8-ми и 7-ми лет. Семья была благополучной, держала большое хозяйство.

На розетке - изолента
На розетке - изолента

Специалисты Национальной полиции и опытно-испытательной лаборатории ГСЧС, работавшие на месте происшествия, вероятной причиной гибели людей назвали отравление продуктами горения: очаг возгорания находился на кухне. Согласно предварительным выводам экспертизы, неисправным был удлинитель, ведущий к розетке.

Обстоятельства трагедии продолжат выяснять в рамках открытого уголовного производства по п. 1, 2, ч. 2, ст. 115 Уголовного Кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Харькове в центре города горела многоэтажка.

Теги:
#Пожар #Дети #Винницкая область #Трагедия #Погибли
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