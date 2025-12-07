"Ты мне не звонила": MONATIK и Джамала "потролили" Меловина на сцене Национальной оперы

Артисты на сцене вспомнили мем о "звонке Джамалы Меловину"

Джамала и MONATIK устроили мини-скетч на сцене в Киеве, потролив Меловина и весь мемный "телефонный сюжет", последние недели гуляющий по сети. Сначала Дмитрий на сцене, во время своего концерта в шутку "приступил к выяснению отношений" и спросил у Джа, почему это она ему не звонила с предложением пойти на Нацотбор.

Что следует знать

На концерте в Киеве Джамала и MONATIK потролили Меловина, создав мини-скетч на тему телефонного звонка Меловину

Монатик спросил Джа, почему та не пригласила его на Нацотбор, а певица пошутила, что звонила ему, но он не взял трубку

Джамала на вопрос ответила коротко: " Я тебе звонила по телефону, но ты не взял трубку". MONATIK не растерялся и под музыку напел ответ, взорвавший зал: "У меня не было пропущенных. Ты же меня обманула, подвела".

Артисты синхронно подтанцовывали и общались, подпевая. Зал просто взорвался аплодисментами и смехом.

Откуда взялся мем о "звонке Джамалы"

В конце ноября MELOVIN заявил, что отказывается от участия в Нацотборе-2026, "чтобы дать дорогу молодым". При этом артист написал, что 19-го ноября Джамала позвонила и поздравила его с попаданием в лонглист, а уже на следующий день он решил снять свою кандидатуру, сообщив об этом официально Джамале.

Сообщение Меловина о "звонке Джамалы"

У Threads после этого поста Меловина появилась волна шуток о том, кому "звонила Джамала". Звезды стали писать смешные посты, начиная их с фразы "Мне звонила Джамала". Тему подхватили OTOY, KRUTЬ, Василий Байдак и еще куча звезд.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых громких скандалах Меловина. Певец фотографировался с Киркоровым, рассказывал о желании выступить в РФ до начала полномасштабного вторжения.