"Ти мені не телефонувала": MONATIK і Джамала "потролили" Меловіна на сцені Національної опери

Артисти на сцені згадали мем про "дзвінок Джамали Меловіну"

Джамала й MONATIK влаштували міні-скетч на сцені в Києві, потроливши Меловіна та весь мемний "телефонний сюжет", який останні тижні гуляє мережею. Спершу Дмитро на сцені, під час свого концерту жартома "взявся до з’ясування стосунків" і спитав у Джа, чому це вона йому не дзвонила із пропозицією йти на Нацвідбір.

Що варто знати

На концерті у Києві Джамала та MONATIK потролили Меловіна, створивши міні-скетч на тему мемного телефонного дзвінка Меловіну

Монатік запитав у Джа, чому та не запросила його на Нацвідбір, а співачка пожартувала, що телефонувала йому, але він не взяв слухавку

Джамала на питання відповіла коротко: "Я тобі телефонувала, але ти не взяв слухавку". MONATIK не розгубився й під музику наспівав відповідь, яка підірвала зал: "В мене не було пропущених. Ти ж мене підманула, підвела".

Артисти синхронно підтанцьовували, та спілкувалися, підспівуючи. Зал просто вибухнув оплесками та сміхом.

Звідки взявся мем про "дзвінок Джамали"

Наприкінці листопада MELOVIN заявив, що відмовляється від участі у Нацвідборі-2026, "щоб дати дорогу молодим". При цьому артист написав, що 19-го листопада Джамала зателефонувала й привітала його з потраплянням у лонглист, а вже наступного дня він вирішив зняти свою кандидатуру, повідомивши про це офіційно Джамалі.

Допис Меловіна про "дзвінок Джамали"

У Threads після цього допису Меловіна з’явилася хвиля жартів про те, кому "телефонувала Джамала". Зірки стали писати смішні дописи, починаючи їх з фрази "Мені телефонувала Джамала". Тему підхопили OTOY, KRUTЬ, Василь Байдак та ще купа зірок.

