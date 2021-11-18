Батьки спали в сусідній кімнаті: як на Хмельниччині загинули одразу четверо дітей (фото)

Біди можна було б уникнути, але батько з матір’ю проігнорували попередження

З початком холодів кількість пожеж у будинках зростає – десь до цього призводять несправні електрообігрівачі, десь причиною займання стають пічки, за справністю яких господарі не стежать. У даному випадку, смерті чотирьох малолітніх дітей на Хмельниччині можна було б уникнути – принаймні так стверджують органи, які вже частково розібралися в причинах того, що сталося.

Потрібно з’ясувати причину події

Біда прийшла до будинку молодої сім’ї з чотирма дітьми 2015, 2016, 2019 та 2021 років народження, яка мешкає в селі Медисівка колишнього Теофіпольського району (зараз це територіальна громада). І якщо в більшості випадків загибель дітей відбувається за відсутності батьків, то цього разу кімнату, де знаходилися діти й сталася пожежа, від мами та тата відокремлювали лічені метри — просто батьки спали. Але спочатку все-таки вони припустилися грубої помилки, поставивши дитячі ліжечка в кімнаті розміром 3х2м з іншими меблями та піччю.

У сім’ї був гарний будинок

Після НП у Хмельницькому вранці 18 листопада навіть провели брифінг за участю голови облдержадміністрації Сергія Гамалія та керівників структурних підрозділів поліції, ДСНС та прокуратури.

Продемонстрували також відеозапис пояснень сільської старости з приводу цієї родини, яка переїхала до села понад два роки тому. За словами старости села, вони не належали до сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, або неблагонадійним, тому на обліку у соціальних служб не перебували. Але як багатодітним їм допомагали, попередній староста, наприклад, виділяв машину дров для опалення. Подружжя навіть мало невелике господарство – пару корів, поросят. Жінка не працювала, займаючись дітьми – і вони були одягнені та нагодовані, старших водила до дитячого садка.

Ліжечка дітей стояли поблизу грубки

Глава сім’ї раніше працював на фабриці в іншому населеному пункті, зараз ходить на підробітки. Ось тільки не раз був помічений за випивкою — і тому з поля зору місцевої влади цей "осередок суспільства" не випадав.

Що сталося фатальної ночі й що цьому передувало, правоохоронці з’ясували, допитавши батьків. Мати загиблих діточок розповіла, що вдень вона була вдома з дітьми, а чоловік на заробітках і повернувся близько 17-ї години у стані алкогольного сп’яніння. Після вечері вони лягли дивитись телевізор, і так і заснули. Її розбудив чоловік, крикнувши, що у кімнаті дітей пожежа. Він і виніс дітлахів на вулицю, але привести до тями їх вже не вдалося.

За фактом події ведеться слідство

Те саме слідчим розповів і сам чоловік, згадавши, що випив з друзями після роботи. Це підтвердили й свідки, уточнивши, що з місця "відпочинку" його забрала та повела додому дружина. Аналіз показав у крові чоловіка 0,79 проміле алкоголю.

Також з’ясувалося, що дільничний інспектор поліції навідувався до цієї сім’ї з метою профілактики, проводив бесіду з приводу догляду за дітьми, господарювання та вказав на неналежне пічне опалення. На це зауваження подружжя відреагували агресивно і жодних заходів не вжили.

У результаті – 4 смерті та відкрите кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: 166 – за злісне невиконання батьками встановлених законом зобов’язань щодо догляду за дітьми та 270 – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Пожежна машина не знадобилася

До речі, пожежу мешканці будинку загасили самотужки й пожежникам, які приїхали, вступати в протиборство зі стихією не довелося.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в супермаркеті Одеси серед ночі сталася пожежа.